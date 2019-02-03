شكرا لقرائتكم تعليم بيشة يكشف تفاصيل اعتداء مواطن وأبنائه على معلم داخل الفصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - بيشة

اعتدى مواطن وأبناؤه على مدرس أثناء تأدية عمله في إحدى مدارس محافظة بيشة.

وقال المتحدث الرسمي بإدارة التعليم بمحافظة بيشة ناجي السبيعي في بيان له إنه عند الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح اليوم الأحد الموافق 28 / 5/ 1440هـ تسلل ولي أمر واثنان من أبنائه إلى مدرسة الفاروق الابتدائية حيث قام أحد الأبناء بالاعتداء على أحد معلمي المدرسة في فصله وأثناء تأديته عمله بحجة قيام المعلم بضرب أخيه في الصف الثالث الابتدائي.

وأضاف: وقد أبلغ قائد المدرسة الدوريات الأمنية التي حضرت سريعاً وألقت القبض على ولي الأمر وأحد أبنائه وجار البحث عن الابن الآخر ( المعتدي ) الذي فر هارباً حيث تولت الجهات الأمنية القضية وفق المتبع نظاماً فيما تم نقل المعلم المعتدى عليه إلى مستشفى الملك عبدالله للاطمئنان عليه ، واختتم بقوله وقد وجه سعادة مدير التعليم بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حيثيات ما حدث ورفع تقرير بذلك.

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