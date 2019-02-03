شكرا لقرائتكم فهد أضاف ابنته إلى حساب المواطن .. متى يصرف الدعم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراء المتبع بعد إضافة تابع جديد إلى المستفيد الرئيسي في البرنامج.

وتلقى حساب متابعات الخليج 365 سؤالا من متابعات الخليج 365 “فهد” يقول فيه :” أضفت ابنتي بعد ولادتها أمس.. هل يحتاج ذلك مرفقات أم لا ومتى يصرف الدعم لها؟”.

وردت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 بالقول : في حال تم إضافة تابع بعد 10يناير الرجاء الانتظار سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك ثم الدخول على ” دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر مارس.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه إضافة التابع لا يتطلب إرفاق مستندات.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب متابعات الخليج 365

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.



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