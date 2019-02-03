شكرا لقرائتكم تقني القصيم يمدد فترة التسجيل بمسابقة المهارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم عن تمديد فترة التسجيل في مسابقة المهارات الوطنية للبنين والبنات تحت سن 23 سنة ، لمدة أسبوع حتى يوم الخميس القادم، من خلال 12 مهارة عبر التسجيل بالرابط التالي: (هنا).

وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الأستاذ محمد بن صالح المذن: أن التمديد جاء لرغبة العديد من شباب وفتيات المنطقة والجهات التعليمية بتمديد مدة التسجيل بالمسابقة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات المنطقة فقد تم التمديد إلى يوم الخميس الموافق 2 / 6 /1440هـ الموافق 7 / 2 /2019م والذي يعتبر هو آخر موعد للتسجيل، فيما تتم إقامة فعاليات المسابقة خلال الفترة من 7 إلى 8 جمادى الآخرة 1440هـ للمتسابقين من البنين في الكلية التقنية ببريدة، وللمتسابقات من البنات في مقر الكلية التقنية للبنات بالرس.

وأهاب بالشباب ذوي المهارة من طلاب وطالبات التعليم الجامعي والتعليم العام والتدريب التقني وكذلك بسرعة التسجيل والاستفادة من فترة التمديد وهذه الفرصة المتاحة التي تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ونشر أهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب والفتيات على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة.

وكشف “المذن” أن الفائزين والفائزات في هذه المسابقة سيتم ترشيحهم مباشرة للمسابقة على مستوى المملكة ومن ثم العالمية للمهارات التي تستضيفها روسيا صيف 2019، مشيراً إلى أن المسابقة التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصدت للفائزين بها مبالغ مالية وميداليات للمراكز الثلاثة الأولى من كل مهارة وشهادة لمن يتميز بالمسابقة ، واعتمد 12 مهارة والمتمثلة في “الرسم بالحاسب ، الحلول البرمجية للأعمال، التمديدات الكهربائية، إدارة نظم الشبكات، الإلكترونيات، تقنية السيارات، التبريد والتكييف، اللحام والسيارات، وخصص منها ثلاث مهارات للبنات تقنية الأزياء، تصفيف الشعر ، والتصميم الجرافيكي”.

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