شكرا لقرائتكم وزير العدل يبحث تفعيل قضاء الاستئناف وصلاحيات رؤساء المحاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

التقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف، في مقر المجلس، لمناقشة عددٍ من الملفات التي تهم قضاء الاستئناف.

وبحث اللقاء مجموعة من المحاور، تتعلق بتفعيل قضاء الاستئناف، والجانب الإداري والموضوعي للمحاكم، إضافة إلى مهام وصلاحيات رؤساء المحاكم.

ونوه معالي وزير العدل، بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي، نتيجة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مما كان له الأثر الكبير على خدمة المستفيدين والتيسير عليهم في الوقت والجهد.



ويأتي اللقاء في إطار دعم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء للعمل القضائي في محاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.

يذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف ينعقد دوريًا لمتابعة سير العمل وبحث المسائل المتعلقة بالمحاكم.

ويتجاوز عدد القضاة العاملين في محاكم الاستئناف 350 قاضياً موزعين على 15 محكمة في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن محاكم الاستئناف قد بدأت الشهر الماضي بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقينِ بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية عن طريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.