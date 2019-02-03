الان تتابع “المواصفات والمقاييس”: أكثر من 5000 منشأة تجارية في “سابر” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن عدد المنشأت التجارية التي سجلت في منصة سابر الإلكترونية حتى الأن بلغت أكثر من 5000 منشأة تجارية ومصنع محلي، فيما تجاوز عدد المنتجات الاستهلاكية المسجلة أكثر من 60 ألف منتج استهلاكي معد للاستيراد والبيع داخل السوق السعودي.

وأوضحت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية التي أطلقتها تهدف إلى تسهيل إجراءات شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي، علاوة على رفع مستوى جودة المنتجات المعروضة في السوق. مشيرة إلى أن تطبيق سابر قد بدأ على المنتجات الخاضعة للائحة المنتجات التي تعمل بالغاز وملحقاتها، وستدخل بقية اللوائح الفنية تباعا وفق جدول زمني ستعلن عنه الهيئة.

كما أشارت الهيئة بأن نظام سابر سوف يسهم في تقليل تكاليف إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، ويساعد في تسريع إجراءات فسح المنتجات المسجلة، موضحة أنه جاري العمل على ربط منصة سابر مع منصة فسح بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك لتقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية وهذا بدوره سيسهم أيضاً في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المنشآت التجارية، مثل: تكاليف الأرضيات في المنافذ وأيضاً تكاليف فحص المختبرات المحلية للمنتجات المستوردة.

وأكدت هيئة المواصفات أن منصة سابر تُصنف المنتجات بناءً على مكونات وطريقة تصنيعها بغض النظر عن ألوان وأحجام ومقاسات تلك المنتجات. ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية تسجيل منتجاتهم الاستهلاكية حسب فئة المنتج في منصة سابر الإلكترونية ومن ثم استكمال إجراءات طلب شهادات المطابقة لها بكل يسر وسهولة.

وتأتي منصة سابر الإلكترونية التي طورتها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية امتداداً لاستراتيجية الهيئة في أتمتة أعمالها وتطويرها لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ودعت هيئة المواصفات المستوردين والمصنعين إلى الاستفادة من خدمات منصة سابر الإلكترونية عبر الدخول والتسجيل في الرابط: http://saber.sa . كما يمكن للمستخدمين الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال الاتصال على الرقم الموحد 920008673 أو البريد الالكتروني: [email protected] .