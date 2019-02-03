رقم قياس الموحد مركز الاتصال Qiyas خدمة العملاء

ننشر رقم قياس الموحد للتواصل مع المركز الوطني للقياس لتقديم الاستفسارات والحصول على الأجوبة الموثقة، حيث يحتاج العديد من المستفيدين والمستفيدات للتواصل إما مع مركز الاتصال الموحد أو خدمات دعم المستفيدين، وذلك للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للقياس، ويقدم المركز مجموعة من الخدمات التفاعلية التي تمثل أحد أهداف المركز من أجل تسهيل الحصول على الخدمات والمنتجات بصورة إلكترونية، ففي ظل ازدياد عملية البحث عن رقم قياس الموحد للمركز الوطني للقياس، فقد قمنا من خلال موقع نجوم مصرية بتوفير كافة وسائل الاتصال المتاحة لدى مركز القياس والتي تتمثل في (رقم مركز اتصال قياس الموحد، خدمة الدعم الفني التي تتعلق بالأجهزة الذكية، خدمة وسائل التواصل الاجتماعي، خدمة البريد الإلكتروني)، كما نوفر رابط دخول موقع المركز الوطني للقياس للاستعلام عن نتائج القياس 1440، ورابط التسجيل في قياس لأداء الاختبارات في المواعيد المحددة من قبل المركز رسمياً.

رقم قياس الموحد الدعم الفني للمركز

وضع المركز الوطني للقياس لنفسه رسالةً ورؤيةً وأهدافاً، يتم من خلالها تحديد برامج العمل والمسار لديه، ويختص المركز بإعداد مقاييس علمية ومهنية تتوفر فيها العدالة والكفاية، بهدف العمل على تحقيق الريادة العالمية في مجال صياغة الاختبارات والمقاييس التربوية والمهنية، ويضم مجموعة من الإدارات اللغوية والفنية والمهنية المسؤولة عن إعداد الاختبارات والمقاييس، وقد استطاع المركز تحقيق العديد من الإنجازات في مجال صياغة الاختبارات والمقاييس بمختلف المجالات، ويقدم المركز العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقعه الرسمي، حيث يوفر وسائل للتواصل مع الدعم الفني مثل رقم قياس الموحد والعديد من الخدمات التي تتمثل في التالي:

التسجيل في اختبارات قياس من خلال رابط قياس تسجيل الدخول.

استعلام عن نتيجة اختبار قياس.

تعديل بيانات مستفيد.

استعلام عن ترتيب مدرسة.

توفير بيانات لأغراض بحثية.

التهيئة والتدريب لاختبارات المركز.

اعتراض على عدم إعلان نتيجة اختبار.

إصدار رقم هوية بديل أو مؤقت.

إدارة الرصيد المالي للمستفيد.

الاختبارات المحوسبة.

كما يوفر خدمات لدعم المستفيدين من خلال مجموعة من الخدمات التفاعلية، وذلك لتسهيل وتيسير الحصول على خدمات قياس الإلكترونية، ويأتي ضمن هذه الخدمات خدمة مركز الاتصال الموحد للتواصل الهاتفي مع المركز، وذلك للاستعلام عن حالة التسجيل والتعرف على طرق السداد، واستعادة كلمة المرور، وللاستفسار عن مجموعة من الخدمات العامة مثل مواعيد التسجيل والمقرات المتاحة، وتتمثل خدمات دعم المستفيدين في التالي:

مركز الاتصال رقم قياس الموحد ( 920033555 ). الدعم الفني، التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني (qiyas.sa). رابط موقع قياس للاستعلام عن كافة نتائج الاختبارات (قياس الخدمات الإلكترونية e-services.qiyas.sa).

ويقدم الدعم الفني من خلال تطبيق الأجهزة الذكية مجموعة من الخدمات وهي (تعديل البيانات الشخصية، استعادة كلمة المرور، طلب اختبار استثنائي، عوائق في التسجيل، المقابل المالي، خدمة سداد، إزالة الحجب عن مراقبي المقرات)، بينما تقدم خدمة التواصل الاجتماعي من خلال التواصل عن طريق الحساب الرسمي للمركز على (تويتر، فيسبوك)، كما تقدم خدمة البريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات والاقتراحات، ومن خلال النقاط السابقة يمكنكم التواصل مع مركز القياس عن طريق الوسائل المتعددة للاتصال التي يأتي على رأسها رقم قياس الموحد 1440.

قياس النتائج “نتائج القدرات العامة 1440”

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أعلن المركز الوطني للقياس رسمياً عن موعد إعلان نتائج القدرات العامة للقياس الورقي “الفترة الأولى”، حيث سيتم الإعلان عن نتائج القياس القدرات العامة يوم الاثنين القادم 27 صفر 1440هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2018م، وفي انتظار الإعلان عن موعد الإعلان عن نتائج قياس المعلمين والمعلمات، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم تسجيل قياس من خلال رابط قياس تسجيل دخول الرسمي، كما يمكنكم الاستعلام عن قياس النتائج برقم الهوية الوطنية فقط، ومن خلال المقال بإمكانكم التعرف على رقم قياس الموحد للاتصال.

تحديث: أجاب المركز الوطني للقياس على سؤال المستفسرين عن عدد فرص دخول اختبارات القدرات العامة بأن فرص الدخول لأداء الاختبار هو 5 مرات، ويتيح المركز إمكانية الدخول للاختبار للمرة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ دخول الاختبار الأول، وعدد فرص دخول الاختبار التحصيل الدراسي هو أربع فرص خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول أول اختبار للمتقدم، ويتم منح المستفيد 5 فرص في اختبار القدرات العامة من أجل تحسين درجته في حال كان غير راضٍ عن الدرجة التي حصل عليها، ويمكنكم التواصل مع الدعم الفني عن طريق رقم قياس الموحد المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

تحديث 6 نوفمبر 2018: أعلن المركز الوطني للقياس عن إتاحة نتائج القدرات العامة الورقي الفترة الأولى من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومن يرغب في الإطلاع على النتائج يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط دخول صفحة قياس الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن قياس نتائج القدرات العامة برقم الهوية الوطنية فقط أو برقم السجل المدني من خلال حسابك أو ملفك على الموقع، أو يمكنكم الحصول على درجات قياس من خلال الاتصال بمركز الدعم الفني عن طريق رقم قياس الموحد المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

قياس دعم المستفيدين

استعلام نتائج قياس القدرات العامة 1440

أعلن المركز الوطني للقياس ملخص خدمة دعم المستفيدين لشهر أكتوبر 2018، حيث بلغ عدد المكالمات التي استقبلها مركز الاتصال الموحد من خلال رقم هاتف قياس 208099 اتصال، تم الرد على 190637 اتصال منهم بنسبة استجابة بلغت 92%، ويتم التواصل مع مركز الاتصال للمركز الوطني للقياس من خلال رقم قياس الموحد المرفق.

مركز دعم المستفيدين

تحديث 26 نوفمبر 2018: يتيح المركز الوطني للقياس إمكانية التسجيل في اختبارات قياس التحصيل الدراسي المحوسب الاستثنائي لمن ليس لديه نتائج سابقه ويكون تاريخ ميلاده في الفترة ما بين 1 محرم 1418 وحتى تاريخ 30 ذي الحجة 1422هـ، كما تم الإعلان رسمياً من خلال حساب قياس تويتر عن إطلاق نتائج قياس القدرات العامة للجامعيين الورقي، حيث يتم الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية فقط من خلال دخول موقع قياس الإلكتروني المباشر قسم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين/المستفيدات قياس تسجيل الدخول، ومن يرغب في التواصل مع الدعم الفني للمركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية، يُمكنه ذلك من خلال وسيلة التواصل المتاحة لدية من بين وسائل الاتصال الإلكترونية المتعددة المرفقة أو من خلال رقم قياس الموحد المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

موعد إعلان نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات 1440

تم الإعلان رسمياً من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية رسمياً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد إتاحة وإطلاق نتائج كفايات المعلمين والمعلمات للعام الجاري، حيث سيتم بمشيئة الله تعالى إطلاق نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات اليوم الخميس 3 يناير 2019م الموافق لتاريخ 27 ربيع الثاني 1440هـ، ويتم استخراج نتائج كفايات المعلمين من خلال اتباع رابط قياس للنتائج المباشر المرفق ثم الدخول إلى الاختبارات المسجلة واختيار “النتائج”، ثم الضغط على كفايات المعلمين والنقر على “بحث”، ويتم تقديم الشكاوى والاستفسارات بخصوص اختبارات قياس المركز الوطني من خلال المواقع الإلكترونية أو من خلال التواصل عبر الهاتف الجوال، ويمكنكم التعرف على رقم قياس الموحد من خلال المقال عبر موقع نجوم مصرية.

نتائج كفايات المعلمين

تحديث 24 يناير 2019: تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس يوم الاثنين الموافق لتاريخ 15 جمادي الأولى 1440 عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومن خلال حساب قياس تويتر الرسمي عن البدء في فترة تسجيل قياس التحصيل الدراسي للبنين الفترة الأولى والفترة الثانية، ويتم تسجيل قياس تحصيلي من خلال اتباع رابط دخول موقع قياس الرسمي، وللحصول على الاستفسارات من خدمة عملاء قياس، فيتم الاتصال بخدمة العملاء لقياس من خلال رقم قياس الموحد المرفق.