تاريخ صرف حساب المواطن 1440| متى نزول الراتب بالهجري والميلادي فبراير 2019

نوفر تاريخ صرف حساب المواطن فبراير 2019، وموعد انتهاء التسجيل في حساب المواطن الدورة المقبلة بهدف الاستفادة من مبالغ الدعم الخاصة بدفعة شهر مارس 2019، حيث حدد البرنامج مواعيد نزول حساب المواطن للدفعات القادمة موحداً يوم العاشر من كل شهر ميلادي كتاريخ لإيداع مبالغ دعم حساب المواطن في حسابات مستفيدي ومستفيدات مبالغ الدعم البنكية، ويتم الصرف للمستحقين/المستحقات بعد توافر الشروط الخاصة بالأهلية المُحددة رسمياً من قبل البرنامج والتي تتمثل في (أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، توافق البيانات، الإقامة داخل المملكة العربية السعودية)، ومن خلال نجوم مصرية نوفر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية لاستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن وتقديم اعتراض لمن يرغب في ذلك، بالإضافة إلي أخر أخبار حساب المواطن اليوم في نهاية الموضوع.

تاريخ صرف حساب المواطن

تم الإعلان من جانب البرنامج رسمياً عن موعد صرف حساب المواطن لكافة الدفعات، حيث تم تحديد يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً للصرف والإيداع في حسابات المستفيدين البنكية، كما يتم الانتهاء من التسجيل لحصول غير المستفيدين من الدفعات السابقة على دعم الدورة المقبلة مع نهاية يوم الإيداع، ويتم إيداع حساب المواطن السعودي للواردة أسمائهم ضمن المقبولين وفق الشروط المُعلن عنها في حساباتهم البنكية مباشرةً بعد أن يتم التحقق من أرقام الآيبان الخاصة بهم، ويجب العلم بأنه قد تم إنشاء برنامج الدعم الحكومي السعودي من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن/المواطنة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم دعم مادي للأسر من أصحاب الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط، ويتم الإيداع في الحسابات وفق تاريخ صرف حساب المواطن الرسمي.

ويعمل برنامج حساب المواطن أيضاً على تعويض الموطنين المسجلين بالبرنامج عن آثار الإصلاحات الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة بسبب توسعات السعودية الاقتصادية، ويهدف حساب المواطن السعودي إلى تخفيف الآثار الاقتصادية التي تنتج عن مبادرات المملكة في الشأن الاقتصادي مثل تصحيح أسعار فواتير الكهرباء ومنتجات الطاقة والمياه وضريبة القيمة المضافة على كافة الأغذية والمشروبات، كما يهدف إلى رفع كفاءة الدعم المقدم من الحكومة السعودية وتوزيع الدعم بشكل مباشر على مستحقي الدعم، وأخيراً يهدف إلى تشجيع المواطنين والمواطنات على الترشيد في استهلاك منتجات الطاقة والمياه، ويتم الصرف وفقاً لـ تاريخ صرف حساب المواطن الرسمي.

ولكن؛ ماذا عن دفعات حساب المواطن القادمة، متي ينزل حساب المواطن في حسابات المواطنين المستحقين البنكية للدورات المقبلة؟ وهنا أجاب البرنامج رسمياً عن مواعيد صرف مبالغ الدعم للمستفيدين المسجلين بالبرنامج والمكملة طلباتهم ضمن الدفعات القادمة، حيث تم الكشف عن أن تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي هو يوم الإيداع للمبالغ المستحقة، وفي حال كان يوم الإيداع متوافقاً مع يوم الجمعة، قسيتم إيداع المبالغ في اليوم السابق له (الخميس)، وعند موافقة تاريخ الإيداع مع يوم السبت، فسيتم الصرف في اليوم التالي له (الأحد)، ويمكنكم التعرف على تاريخ صرف حساب المواطن الدفعة القادمة من خلال جدول حساب المواطن التالي:

يوم الصرف الدفعة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري الأحد الدفعة الخامسة عشر 10 فبراير 2019م 5 جمادي الآخرة 1440هـ

رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية

دخول بوابة حساب المواطن السعودي

توفر بوابة حساب المواطن الرسمية الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالبرنامج، حيث يمكنكم التسجيل في حساب المواطن من خلالها، أو استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، حيث كان الغرض من إطلاقها هو التعرف علي قيمة الاستحقاق المقدم من البرنامج، ومن خلال نجوم مصرية نوفر لكم الرابط الرسمي لدخول منصة حساب المواطن الشاملة عن طريق الرابط التالي.

رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

حاسبة حساب المواطن

وعند الإعلان عن إيداع حساب المواطن، واتباع الرابط المرفق للاستعلام عن أسماء المقبولين في حساب المواطن، وذلك بعد حلول تاريخ صرف حساب المواطن الرسمي، فيمكنك تقديم اعتراض حساب المواطن علي قيمة الاستحقاق الخاصة بحالتك، أو تقديم شكوي علي عدم الأهلية من خلال أيقونة الشكوى عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وقد تم الإعلان عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على حساب المواطن الدفعة الرابعة عشر يناير 2019 لمن يرغب في تقديم شكوى أو اعتراض على قيمة الدعم المُستحق، وسينتهي تسجيل حساب المواطن للاستفادة من دورة استحقاق شهر مارس 2019 يوم 10 فبراير المُقبل بمشيئة الله تعالى.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر فبراير 2019

حدد برنامج حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداُ لصرف مبالغ الدعم التي يقدمها البرنامج للمستحقين بعد اكتمال التقديم واستيفاء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من رقم الآيبان الخاص بكل مستفيد، كما يُعد نفس الموعد هو موعد انتهاء التسجيل في حساب المواطن للاستفادة من مبالغ دعم دفعة مارس 2019 (الدفعة السادسة عشر) لغير المُسجلين بالبرنامج، وسيتم إيداع المبالغ المستحقة -بمشيئة الله تعالى- مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الصرف والإيداع حسب تاريخ صرف حساب المواطن المُحدد رسمياً والذي يمكنكم التعرف عليه من خلال التالي:

الأحد 10 فبراير 2019 الموافق لتاريخ 5 جمادي الأخرة 1440هـ.

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء بتاريخ 18 ديسمبر 2018 أمراً ملكياً يقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة سنة ميلادية قادمة، وبحساب الوقت المتبقي على تاريخ إيداع حساب المواطن فبراير 2019 الدفعة الخامسة عشر من برنامج الدعم أو عداد حساب المواطن الزمني اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 3 فبراير 2019م الموافق لتاريخ 28 جمادي الأولى 1440 وحتى تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الخامسة عشر، فإن المدة الزمنية المتبقية هي (7 أيام)، وقد تم الإعلان رسمياً عن إيداع مُخصصات الدفعة الرابعة عشر في حسابات المستفيدين البنكية وفتح باب استقبال طلبات الاعتراض، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف على تاريخ صرف حساب المواطن الدفعات المقبلة بمشيئة الله تعالى.