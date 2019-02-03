جدول صرف الرواتب 2019 بالميلادي والهجري وموعد نزول رواتب الشهر الحالي بعد “الأوامر...

ننشر جدول صرف الرواتب السعودية بعد أن تم إصدار أوامر ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه- تقضي بتوحيد موعد صرف الرواتب الحكومية، وتحديد تاريخ 27 من كل شهر ميلادي موعداً لإيداع الرواتب السعودية في الحسابات البنكية للموظفين الحكوميين بالمملكة العربية السعودية، حيث كانت الرواتب في السابق يتم صرفها وفقاً للتقويم الهجري، ثم جاء التعديل من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد السعودي، لتصبح مواعيد نزول الرواتب السعودية بالتقويم الشمسي أو بالأبراج الشمسية.

وقد أدى ذلك إلى إغضاب العديد من المواطنين واستياؤهم وأعلنوا عن رغبتهم بعودة جدول صرف الرواتب بالتاريخ الهجري، أو عودة نظام صرف الراتب للتقويم الهجري مرة أخري، ومن هنا جاءت الاستجابة الكريمة سريعةً من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لنداءات العديد من المواطنين نتيجةً للمساوئ التي لحقت بهم جراء تحديد نزول رواتب الموظفين في الخامس من كل برج شمسي، ليحدد مواعيد صرف رواتب 2019 موظفي الدولة بالتقويم الميلادي ليكون بتاريخ السابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وفي نهاية المقال نُرفق موعد صرف ونزول رواتب الشهر الجاري.

جدول صرف الرواتب 2019

جاء الأمر الملكي القاضي بصرف الرواتب وفقاً للتقويم الميلادي، وذلك للتخفيف علي أبناء الوطن وبناته، ولكي يكون هناك موعداً يتميز بالثبات والاستقرار بدلاً من الخامس من كل برج، حيث تم تحديد يوم 27 من كل شهر ميلادي موعداً لنزول الرواتب للعاملين في قطاع الدولة العام، ولم يقتصر الأمر علي هذا فحسب، ولكن أمر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات في الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وذلك من أجل التيسير علي المواطنين جراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 الحكيمة، وللتعرف علي مواعيد نزول رواتب الموظفين بالتاريخ الهجري والميلادي، بإمكانكم الإطلاع علي جدول صرف الرواتب 2019 التالي:

مسلسل اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي 1 الأحد 21 جمادي الأولي 1440هـ 27 يناير 2019 2 الأربعاء 22 جمادي الأخرة 1440هـ 27 فبراير 2019 3 الأربعاء 20 رجب 1440هـ 27 مارس 2019 4 الأحد 23 شعبان 1440هـ 28 أبريل 2019 5 الاثنين 22 رمضان 1440هـ 27 مايو 2019 6 الخميس 24 شوال 1440هـ 27 يونيو 2019 7 الأحد 25 ذو القعدة 1440هـ 28 يوليو 2019 8 الثلاثاء 26 ذي الحجة 1440هـ 27 أغسطس 2019 9 الخميس 27 محرم 1441هـ 26 سبتمبر 2019 10 الأحد 28 صفر 1441هـ 27 أكتوبر 2019 11 الأربعاء 30 ربيع الأول 1441هـ 27 نوفمبر 2019 12 الخميس 29 ربيع الثاني 1441هـ 26 ديسمبر 2019

موعد صرف الرواتب 2019

ومن خلال جدول صرف الرواتب السابق بإمكانكم التعرف علي مواعيد نزول رواتب جمادي الأولى 1440، ومواعيد صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي لمدة عام ميلادي كامل، وقد أمر خادم الحرمين الشريفين أيضاً بعدد من الأوامر الملكية الهامة المتعلقة بصرف مبالغ مالية، حيث أمر بعودة العلاوة السنوية المتوقفة بأمر ملكي للعام الهجري السابق 1438، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2018 الجاري، وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توحيدها لموعد إصدار فاتورة الكهرباء تنفيذاً للأمر الملكي الكريم، حيث سيتم إصدار فواتير الكهرباء بالمملكة العربية السعودية في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم الإصدار على مدار عدة أيام متتالية لباقي المشتركين ممن لم تصدر لهم فواتيرهم، ويمكنكم التعرف على موعد صرف رواتب حساب المواطن للمسجلين بالبرنامج.

موعد صرف راتب فبراير 2019

يتساءل العديد من المواطنين/المواطنات بالمملكة العربية السعودية ممن يعملون بالوظائف الحكومية عن موعد نزول رواتب جمادي الثانية 1440هـ التي سييتم صرفها -بمشيئة الله تعالى- في شهر فبراير 2019 ميلادية، وهنا يجب العلم بأن مواعيد الصرف سوف تكون وفقاً للمواعيد المحددة سابقاً من قبل وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ما لم يتم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بغير ذلك، سواء كان بتقديم أو تأخير مواعيد صرف الرواتب، وطبقاً للمواعيد الواردة في جدول صرف الرواتب فسوف يكون موعد إيداع الرواتب السعودية بتاريخ 27 من الشهر الميلادي الجاري، وإليكم موعد الصرف والإيداع بالتاريخ الهجري والميلادي فيما يلي:

موعد صرف الرواتب الحكومية السعودية: الأربعاء 27 فبراير 2019م الموافق لتاريخ 22 جمادي الثانية 1440هـ.

ومن المقرر أن يتم إيداع الرواتب الحكومية في حسابات موظفي الدولة البنكية مباشرةً في الموعد المحدد للصرف (في السابع والعشرين من الشهر الميلادي الجاري تنفيذاً للأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه)، وبالتحديد فسوف يتم نزول رواتب يناير 2019 طبقاً للمواعيد الرسمية المذكورة بالنقاط السابقة وفقاً لتقويم أم القري بمشيئة الله تعالي، وبحساب الوقت المتبقي علي إيداع الرواتب الحكومية اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 3 فبراير 2019م الموافق لتاريخ 28 جمادي الأولى 1440هـ وحتي يوم الصرف المُحدد للسائلين عن متى نزول الرواتب جمادي الأولى، فإن المدة الزمنية المتبقية على نزول الرواتب هي (24 يوماً)، وذلك وفق جدول صرف الرواتب السعودي 2018، ويمكنكم التعرف على موعد نزول الرواتب السعودية من خلال الجدول التالي:

الراتب الوقت المتبقي على الصرف التقاعد الخاص “ساند” 25 يوماً التقاعد الحكومي 22 يوماً حافز 7 أيام الضمان الاجتماعي 3 أيام التأهيل 22 يوماً حساب المواطن 7 أيام

وقد تم التصريح رسمياً من قبل الوزارة بأنه في حال موافقة يوم الصرف ليوم السبت، فإنه يتم تأجيل إيداع الرواتب لليوم التالي له، حيث يتم الصرف في هذه الحالة يوم الأحد، وفي حال تم صدور أوامر ملكية بخصوص الرواتب، أو صدور قراراً من المالية السعودية أو مؤسسة نقد العربي السعودي، فسوف نوافيكم به حال إصداره، وقد تم إصدار أوامر ملكية بتاريخ 11 ربيع الثاني 1440 تقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام، وسط متابعة موقع نجوم مصرية المستمرة لأخر التصريحات والمستجدات حول جدول صرف الرواتب الحكومية بالمملكة.