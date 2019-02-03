تعليم الشرقية يستضيف أولى فعاليات ورشة القاموس الإشاري الصفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الدمام

نظمت وكالة الوزارة للتعليم الموازي اليوم، الورشة الأولى لمشروع القاموس الإشاري الصفي، وتستضيف فعالياته على مدى ثلاثة أيام إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التربية الخاصة، وسط مشاركة عدد من مشرفي العوق السمعي ومعلمي العلوم والرياضيات، وذلك بفندق نوفيتيل الدمام.

وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم الشرقية سعيد الزهراني، أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع تتمثل في الوصول إلى قائمة الإشارات الوصفية الصفية للصم للمفاهيم والمصطلحات العلمية للمناهج الدراسية، مشيراً إلى أن الوزارة عمدت على تنفيذه عبر استراتيجيات مجتمعات التعلم المهنية plc، وذلك لضمان إنجاز المشروع مع جودة المخرج، حيث سيتم خلال الورشة إعداد قائمة المصطلحات والمفاهيم العلمية لمواد الرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية، كذلك اختيار واعتماد الإشارات الوصفية لقائمة المصطلحات والمفاهيم، وصولاً للتوثيق المصور للإشارات الوصفية.

يشار إلى أن المشروع وفقاً لخطته الاستراتيجية يقام في ثلاث مناطق تعليمية، وفق مراحل تحمل في طياتها حزمة من المحاور، حيث تقام الورشة الأولى بتعليم الشرقية يليها تعليم جدة وتختتم في تعليم الرياض.