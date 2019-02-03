خدمات إسعافية لزوار مهرجان " ربيع الباحة " بالمخواة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الباحة

يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ، خدماته الإسعافية والتوعوية والتثقيفية لزوار مهرجان ربيع الباحة المقام حالياً بمحافظة المخواة في القطاع التهامي .

وأوضح المتحدث الرسمي بالباحة عماد بن منسي الزهراني ، أن الفرع يشارك بفرق إسعافية وفرق تطوعية راجلة طيلة أيام المهرجان الذي يستمر 3 أشهر ، حيث يقدم منسوبي الهيئة الخدمات الإسعافية لزوار المهرجان ،إلى جانب ركن توعوي وتثقيفي عن أعمال الهيئة، وتوزيع مطبوعات عن كيفية الحالات الإسعافية الشائعة ، فضلاً عن تقديم الفحوصات الطبية للزوار.

وبين أنه تم تسخير الإمكانات لتقديم الخدمات لمرتادي المهرجان من مباشرة جميع الحالات الإسعافية والطارئة إن وجدت - لا قدر الله - ، مشيراً إلى أن هيئة الباحة تدريب المتطوعين والمتطوعات على مختلف المهام الإسعافية .

وأضاف الزهراني أن الالتحاق بالفرق التطوعية للرجال والنساء للراغبين متاح عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي https://volunteer.srca.org.sa/ .