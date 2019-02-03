جامعة الملك عبدالعزيز تستضيف فعاليات "جائزة الشباب 101 طموح"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز غداً فعاليات "جائزة الشباب 101 طموح" في نسختها الثالثة ، التي تنفذها جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة بشراكة استراتيجية مع مؤسسة السبيعي الخيرية ، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة, بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح, وعدد من الجهات المشاركة .

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة سليم بن غيث الفايدي أن الجائزة تعتمد على المنافسة بين الشباب والفتيات السعوديين الذين لديهم مبادرات وابتكارات واختراعات في 6 مجالات هي : الصحة ، والبيئة، التعليم والتعلم، والعمل، والرياضة، والأسرة والمجتمع ، مبيناً أن اسم "الشباب 101 طموح" مأخوذ من أسماء المقررات الدراسية في السنة الجامعية الأولى، للدلالة على أنها الخطوة الأولى للشاب أو الفتاة في طريق المبادرات والابتكارات، حيث تستهدف الجائزة الطلاب والطالبات الجامعيين والخريجين من عمر 19 سنة وحتى 26 سنة.

بدوره أشار المدير التنفيذي للجائزة عبدالله بن نشاء البقمي إلى أن الجائزة تهدف إلى إبراز قدرات الشباب والفتيات السعوديين وتنمية مواهبهم ، وإذكاء روح التنافس والإبداع والإيجابية بينهم، وتعميق انتماءهم لمجتمعهم ووطنهم، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة في التنمية ودورهم المؤثر في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جمعية رعاية الأجيال بمنطقة مكة المكرمة تقدم العديد من البرامج التطويرية والمهارية والترفيهية والقيمية التي تنمي الإبداع والتميز والإيجابية في جيل الشباب، وفق رؤية احترافية مدروسة تتوائم مع أهداف رؤية المملكة 2030، لمساعدة شباب الوطن أن يشقوا طريق الإنجاز والإبداع لخدمة مجتمعهم ووطنهم.