القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس سريلانكا، بذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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