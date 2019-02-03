دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. عم الطفل المنحور بالمدينة يروي تفاصيل جديدة عن «الجريمة المأساوية»

حكى عادل جابر، عم الطفل المنحور في المدينة المنورة، تفاصيل الجريمة التي راح ضحيتها ابن أخيه.

وقال جابر إن الحادثة وقعت في إحدى البقالات بشارع الأمير سلطان؛ حيث جاء الجاني وأخذ الطفل من داخل البقالة، وكان برفقة عائلته، وكسر زجاج الفاترينا وأقدم على فعلته الشنيعة بنحر الطفل.

وأضاف جابر في مداخلة له مع برنامج «يا هلا» الذي يعرض على قناة «روتانا خليجية»، أن أحد رجال الأمن حاول التدخل وإنقاذ الطفل، لكنه أصيب في الحادثة، وعندما وصلنا المستشفى كان الطفل قد فارق الحياة.

وتابع عم الطفل، أن المواطنين قالوا إن مختلًا عقليًا نحر الطفل في شارع الأمير سلطان، وعندما ذهبنا إلى النيابة العامة قابلنا المحقق المختص بالقضية، وأبلغنا أنه استجوب الجاني، ونحن الآن ننتظر إنهاء التحقيقات.

وأوضح عم الطفل، أن الحالة الصحية لوالدة الطفل سيئة جدًا؛ لأنها مريضة بالقلب، وهي الآن في حالة تشبه الهستيريا؛ لأنها شاهدت الحادثة أمام عينيها.

وكانت «عاجل» أول من انفردت بنشر تفاصيل الواقعة المأساوية بعدما أقدم مختل عقليًّا على نحر طفل يبلغ من العمر «7» سنوات، في حي شوران بالمدينة المنورة.

أوضحت مصادر مقربة من الأسرة، أن الطفل «زكريا» يسكن في قرية ‏«الشعبة» بالأحساء، وأنه قدم مع والدته المطلقة إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي، وأن والدته -بحسب إفادتها- كانت تتعامل مع شخص لتوصيلها (طلبات)، وأنه في ساعة الحادث أخذها هي وابنها الصغير بعد المغرب، وتوقف عند الكافيه، ثم دخل وأخذ الطفل معه، وهو يحمله بيده، وطلب كوبًا من الشاي، وجلس بداخل المحل، ثم فوجئت به يكسر لوحة معلقة على الجدار، ويتناول قطعة من زجاجها وينحر بها الطفل، فما كان منها إلا أن نزلت من السيارة مسرعة وأخذت الطفل، واستقلت إحدى المركبات لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

وأشارت مصادر لـ«عاجل» إلى أن والدة الطفل تعرضت لإغماء من هول الصدمة، وجرى نقلها للمستشفى، فيما استمر الجاني بالتهجم ومقاومة رجال الأمن قبل الإطاحة به.

وقالت مصادر أخرى لـ«عاجل»، إن الدوريات الأمنية تلقت مساء أمس، بلاغات من مواطنين كانوا متواجدين في أحد المقاهي وشاهدوا شخصًا كبيرًا في السن يتجه نحو الصبي، ومن ثم قام بنحره بسكين من الخلف، وقد باشرت دوريات الأمن الحادثة، وأن المجني عليه سعودي الجنسية، ‏جرى التحفظ عليه وتسليم الحادثة إلى القسم الجنائي.