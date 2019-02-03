الان تتابع “مكافحة التبغ”: 6 مخالفات بقيمة 30 ألف ريال بـ”الشمالية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات رصدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية الأسبوع الماضي 6 مخالفات لنظام مكافحة التدخين بقيمة 30 ألف ريال. وأفادت اللجنة أن فريق المتابعة مكون صحة الشمالية وأمانة المنطقة وشرطة المنطقة وجمعية معافى .

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