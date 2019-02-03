«تعليم نجران»: اعتماد خطة البرامج والمشاريع في مدارس البنات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) اعتمدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية «بنات» بتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني خطة البرامج والمشاريع للفصل الثاني التي أطلقتها إدارة نشاط الطالبات في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية، وشملت نادي العلوم والتقنية وبرامجه الممثلة في المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة وتحدي البرمجيات وصديقي الآلي ومسابقات البيئة والأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات. اعتمدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية «بنات» بتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني خطة البرامج والمشاريع للفصل الثاني التي أطلقتها إدارة نشاط الطالبات في مدارس البنات بمختلف المراحل الدراسية، وشملت نادي العلوم والتقنية وبرامجه الممثلة في المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة وتحدي البرمجيات وصديقي الآلي ومسابقات البيئة والأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات. كما شملت نادي الثقافة، ويضم برنامج ثقافة الحوار ومهارات الاتصال والمهارات الأدبية والمسرح المدرسي والأولمبياد الوطني للتاريخ، والنادي الاجتماعي ويضم برنامج الخدمة الاجتماعية «أهلها». وأكدت الشهراني مراعاة التخطيط للبرامج والمناشط الإثرائية وفق احتياج الفئات المستهدفة بالمدرسة وما يعود بالنفع والفائدة على بناتنا الطالبات ويواكب رؤية المملكة 2030.



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