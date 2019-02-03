شكرا لقرائتكم خبر عن «تقني القصيم»: تمديد فترة التسجيل بمسابقة المهارات حتى الخميس القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم تمديد فترة التسجيل في مسابقة المهارات الوطنية للبنين والبنات تحت سن 23 سنة، حتى يوم الخميس القادم، من خلال 12 مهارة عبر التسجيل بالرابط التالي: www.tvtcqassim.org.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن صالح المذن أن التمديد جاء بناءً على رغبة العديد من شباب وفتيات المنطقة والجهات التعليمية بتمديد مدة التسجيل بالمسابقة، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبناء وبنات المنطقة، حيث تم التمديد إلى يوم الخميس الموافق 1440/6/2، فيما تتم إقامة فعاليات المسابقة خلال يومي 7 و8 جمادى الآخرة 1440هـ للمتسابقين من البنين في الكلية التقنية ببريدة، وللمتسابقات من البنات في مقر الكلية التقنية للبنات بالرس.

وأهاب المذن بالشباب ذوي المهارة من طلاب وطالبات التعليم الجامعي والتعليم العام والتدريب التقني، وكذلك بسرعة التسجيل والاستفادة من فترة التمديد وهذه الفرصة المتاحة التي تلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ونشر أهمية المهارة التقنية وتشجيع الشباب والفتيات على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم، وإيجاد فرص التعاون بين المتسابقين والقطاعات المختلفة.

وكشف مدير عام التدريب أن الفائزين والفائزات في هذه المسابقة سيتم ترشيحهم مباشرة للمسابقة على مستوى المملكة، ومن ثم العالمية للمهارات التي تستضيفها روسيا صيف 2019، مشيراً إلى أن المسابقة التي تنظمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رصدت للفائزين بها مبالغ مالية وميداليات للمراكز الثلاثة الأولى من كل مهارة وشهادة لمن يتميز بالمسابقة، واعتماد 12 مهارة والممثلة في «الرسم بالحاسب، الحلول البرمجية للأعمال، التمديدات الكهربائية، إدارة نظم الشبكات، الإلكترونيات، تقنية السيارات، التبريد والتكييف، اللحام والسيارات»، وخصص منها ثلاث مهارات للبنات «تقنية الأزياء، تصفيف الشعر، والتصميم الجرافيكي».