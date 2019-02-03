شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة»: إزالة 495 حظيرة وإنذار 160 محلاً مخالفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

واصلت البلديات الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة جولاتها الرقابية مستهدفة مراقبة التعديات والأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتلوث البصري في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، وأسفرت الجهود الميدانية عن إزالة تعديات جنوب المحافظة وإغلاق محلات غذائية ومهنية وإزالة بسطات عشوائية وعدد من الحظائر، بجانب ضبط موقع شعبي يمارس تحضير وإعداد أطعمة مجهولة المصدر ويفتقد للاشتراطات الصحية.

وفي إطار جهود اللجنة المشتركة التي وجه بتشكيلها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمنع بيع الحليب على الطرقات العامة بمحافظة جدة، وضمن حملة مشتركة ومتواصلة مع الجهات المعنية، أزالت بلدية المليساء 45 حظيرة إبل عشوائية على الطريق الممتد بين سوق الصواريخ والاستاد الرياضي، وأتلفت 90 خزانا للمياه و259 وعاءً لتعبئة الحليب، كما رصدت البلدية موقعا مسورا بحي القرينية يضم عددا من زرائب الإبل والأغنام وصادرت 72 رأساً من الإبل والماشية لإجبار المخالفين على إخلاء مواقعهم، فيما واصلت بلدية الجنوب معالجة التلوث البيئي والبصري في نطاقها بإزالة 450 حظيرة بحي الفضيلة جنوب المحافظة كما أزالت في الحي سبعة مواقع تعديات مسورة بمساحة إجمالية بلغت نحو 8900 متر مربع.

وفي نطاق بلدية طيبة، نفذ قسم الأسواق والأغذية جولات تفتيشية لـ155 محلا صحيا ومهنيا وأغلق منها أربعة محلات في حين أنذر 125 محلا آخر، بعد رصد عدد من المخالفات البلدية، كما جرى سحب 54 عينة غذائية لفحصها والتأكد من سلامتها من أي ملوثات.

من جهتها، أغلقت بلدية أبرق الرغامة 15 محلا ومحطة وقود بنطاق الفرع بجانب إنذار 16 محلا صحيا ومهنيا، فيما شملت أعمال البلدية سحب 21 شاحنة استغلت الشوارع والساحات بطريقة مخالفة وتسببت في مضايقة السكان.

وضمن جهود بلدية البلد الفرعية في متابعة الأسواق ومكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، أتلف الفرع 29 بسطة خشبية و247 زجاجة عسل وسمن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ونفذ قسم الأسواق جولات على 22 مخبزاً للتأكد من الالتزام بأوزان الخبز وبالاشتراطات البلدية الأخرى وخالفت منها 19 مخبزا لم تلتزم بالحد الأدنى لأوزان الخبز، إضافة إلى مخالفة استخدام الديزل كوقد، فيما تمكنت بلدية الشرفية من ضبط منزل شعبي بحي بني مالك يمارس تحضير وإعداد الطعام ويضم بداخله مستودع أغذية، وتم خلال المداهمة إتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر، وتعد الحالة المرصودة هي الثانية من نوعها في ظرف أسابيع قليلة بنطاق الفرع.

من جهة أخرى، أزالت بلدية الشرفية حواجز وسلاسل من ستة مواقع استغلت الشوارع العامة بطرق مخالفة للأنظمة، كما شملت جهودها إتلاف ثمان عربات خضار لباعة جائلين وسلمت نحو 200 كيلوغرام من الخضروات المصادرة للجمعيات الخيرية.