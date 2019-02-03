شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يبحث تفعيل قضاء الاستئناف وصلاحيات رؤساء المحاكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رؤساء محاكم الاستئناف، في مقر المجلس، لمناقشة عددٍ من الملفات التي تهم قضاء الاستئناف.

وبحث اللقاء مجموعة من المحاور، تتعلق بتفعيل قضاء الاستئناف، والجانب الإداري والموضوعي للمحاكم، إضافة إلى مهمات وصلاحيات رؤساء المحاكم.

ونوه وزير العدل، بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي، نتيجة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما كان له الأثر الكبير على خدمة المستفيدين والتيسير عليهم في الوقت والجهد.

ويأتي اللقاء في إطار دعم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء للعمل القضائي في محاكم الاستئناف وتلمس الحاجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.

يذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف ينعقد دورياً لمتابعة سير العمل وبحث المسائل المتعلقة بالمحاكم.

ويتجاوز عدد القضاة العاملين في محاكم الاستئناف 350 قاضياً موزعين على 15 محكمة في جميع مناطق المملكة.

يذكر أن محاكم الاستئناف قد بدأت الشهر الماضي تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقينِ بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية عن طريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.