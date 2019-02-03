شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم: نسعى إلى رفع الكفاءة المهنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

عبرت استشارية الروماتيزم والذئبة الحمراء، رئيسة الجمعية السعودية للروماتيزم، نائبة مدير قسم الباطنة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الدكتورة حنان الريس عبر حساب الجمعية السعودية للروماتيزم بتويتر عن طموحها بنشر التوعية في المجتمع بأهمية التشخيص والعلاج المبكر لجميع الأمراض الروماتيزمية.

وثمنت «الريس» ما تقدمه حكومتنا الرشيدة حفظها الله في توفير أرقى الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع وعلى ما نعمت به بلادنا بالكثير من الإنجازات في الخدمات الطبية وإكمال المسيرة في تدريب المئات من أطبائنا في هذا المجال.

وأشارت الريس إلى أن طب الروماتيزم وأمراض المناعة الذاتية قد تقدم بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث تقدمت أساليب التشخيص والعلاج في الكثير من الأمراض الروماتيزمية، مؤكدة أن الجمعية السعودية للروماتيزم هي إحدى الجمعيات الصحية السعودية التي تسعى إلى رفع الكفاءة المهنية والأكاديمية وتعزيز التميز للأطباء والمختصين في المجال، والمساهمة في رفع مستوى الرعاية الطبية لمرضى الروماتيزم.

وكشفت الريس أن الجمعية تواصل دورها التوعوي الذي انطلق مطلع العام الهجري الحالي للاستفادة من المناسبات العالمية والفعاليات الجماهيرية للتعريف بالأمراض الروماتيزمية وضرورة التشخيص المبكر والعلاج المبكر لتفادي الإعاقة من خلال خطتها المجدولة في مدن المملكة والتنسيق مع إخصائيين واستشاريين الروماتيزم الذين يقومون بالتثقيف الخاص والكشف المجاني على المرضى، إضافة إلى الاستشارات الطبية التي يقدمها الأطباء عبر أركان تتنوع ما بين التعريف بأمراض الروماتيزم والتغذية، والتعامل مع حيثيات هذه الأمراض من حيث المشكلات النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تواجههم.

يذكر أن أمراض الروماتيزم هي كلمة عامة تصف علم الأمراض الروماتيزمية وهو أحد التخصصات المتفرعة من الطب الباطني المكرسة لتشخيص وعلاج الحالات والأمراض التي تؤثر على المفاصل والعضلات والعظام. ويعتبر الروماتويد أحد اكثر التهابات المفاصل شيوعاً في هذا المجال.

ويمكن للمختصين والمهتمين والمرضى التواصل مع الجمعية عبر حسابها: ssrsa_org@ حيث يجد هذا الحساب تفاعلاً واضحاً واستحساناً من المتابعين بدور الجمعية في نشر التوعية في المجتمع بأهمية التشخيص والعلاج المبكر لجميع الأمراض الروماتيزمية.