شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يرعى تخريج 71 حافظا وحافظة للقرآن الكريم في الجبيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل)

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بعد غدٍ (الثلاثاء)، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة «تاج الوقار 15» من حفظة كتاب الله، البالغ عددهم 71 حافظاً وحافظة، لجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية.

وأعرب مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر، عن شكره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل الذي يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده.

وأشار الجبر إلى أن الحفل سيتخلله توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.