الراجحي: إقرار برنامج «مواءمة» لتذليل كافة التحديات أمام ذوي الإعاقة

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جدة - خالد شويل - زين عنبر، هنادي المالكي (الرياض)رعى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حفل افتتاح المؤتمر الدولي الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة، بمشاركة عددا من الخبراء المحليين والدوليين.
وأكد الوزير الراجحي في كلمته خلال الحفل أن قيادة المملكة تضع في أولوياتها حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقا من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وأضاف: نسعى لتذليل كافة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، عبر إقرار برنامج «مواءمة» الذي يهتم بتطوير بيئات العمل لتكون شاملة الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة.
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