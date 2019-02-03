جمعية العلاقات العامة تناقش الأزمات في ملتقى تستضيفه الجبيل الصناعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الفترة من 2 - 3 رجب 1440هـ الموافق من 9 - 10 مارس 2019م في مقرها في مدينة الجبيل الصناعية الملتقى الرابع لجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان (سابرا) الذي سيتناول موضوع "العلاقات العامة والأزمات.. الأدوار والاستراتيجيات".

وتهدف الجمعية من إقامة الملتقى الذي سيشارك فيه العديد من المتخصصين والمهتمين إلى تحديد الأزمات المؤسساتية وتنبؤات وأسباب وقوعها وطريقة التعامل معها ودور إدارات العلاقات العامة في التغلب عليها، ويتضمن جدول أعمال الملتقى كذلك استطلاع ابرز التجارب العالمية والعربية والمحلية في معالجة الأزمات.

صرح بذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان، الذي أشار إلى أن الملتقى يأتي امتدادا للملتقيات الثلاثة السابقة التي صممت لتشكل بناءً تراكميًا لأبرز مكونات نشاط العلاقات العامة على نحو يسهم في تحقيق رؤية الجمعية التي عملت على أن تكون مرجعية يعتد بها لدى ممارسي العلاقات العامة والمتخصصين فيها.

ووجه الدكتور محمد الحيزان الدعوة للمتخصصين والممارسين لحضور الملتقى والتفاعل مع جلساته، مبينًا أن الملتقى لايزال مستمرًا في تلقي طلبات المشاركة واستقبال ملخصات البحوث وأوراق العمل حتى 17 فبراير 2019م، وذلك عبر شبكات تواصل الجمعية وموقعها الإلكتروني.

وقدم شكره وامتنانه إلى معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان على رعاية الهيئة للملتقى والدعم الذي تلقاه الجمعية في سبيل آداء مهامها وأدوارها لخدمة هذا التخصص.