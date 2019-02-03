مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة أبها يعقد لقاءً لنشر ثقافة العمل الحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبها

نظم مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة أبها اليوم, لقاءً لنشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب بثانوية صقر قريش، تطرق إلى سمات وملكات المستثمر كيف تولد وكيف تختار فكرة المشروع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن بن معجب الحويزي أن مجلس إدارة غرفة أبها يعمل وفق نهج استراتيجي لتأهيل شباب وفتيات منطقة عسير من خلال دعم برامج ريادة الأعمال وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، مشيراً إلى أن غرفة أبها قد قامت بتوقيع عدة اتفاقيات مع جهات متعددة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك لبناء علاقة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المختلفة وعلى وجه الخصوص مع القطاع الخاص, لتحسين مخرجات البرامج المهنية مع متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأفاد أن غرفة أبها تهدف من خلال هذا اللقاء إلى التعرف على واقع ريادة الأعمال في المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات المعنية بريادة الأعمال، ورعاية مشاريع وأفكار الرواد، وبلورة دور الغرفة في تنمية ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك توعية الشباب والفتيات وتثقيفهم في جوانب قيمة العمل الحر ومميزاته للفرد والمجتمع.