محمد بن مسعود - الدمام - لمعرفة نِسَب الاستخدام وتقييم الحلول لمكافحة انتشاره كشفت وزارة الصحة عن عزمها إجراء مسح على السكان لاستهلاك التبغ بين البالغين، يبدأ اليوم الأحد الموافق 3/ 2/ ٢٠١٩م، من خلال زيارة بعض المنازل بجميع مناطق المملكة؛ بهدف معرفة نسبة استخدام التبغ بين البالغين وتقييم الحلول التي تكافح انتشاره. "الصحة": مسح سكاني لمعرفة استهلاك التبغ بين البالغين عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-02-03 كشفت وزارة الصحة عن عزمها إجراء مسح على السكان لاستهلاك التبغ بين البالغين، يبدأ اليوم الأحد الموافق 3/ 2/ ٢٠١٩م، من خلال زيارة بعض المنازل بجميع مناطق المملكة؛ بهدف معرفة نسبة استخدام التبغ بين البالغين وتقييم الحلول التي تكافح انتشاره. 03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440 12:46 PM لمعرفة نِسَب الاستخدام وتقييم الحلول لمكافحة انتشاره لمعرفة نِسَب الاستخدام وتقييم الحلول لمكافحة انتشاره كشفت وزارة الصحة عن عزمها إجراء مسح على السكان لاستهلاك التبغ بين البالغين، يبدأ اليوم الأحد الموافق 3/ 2/ ٢٠١٩م، من خلال زيارة بعض المنازل بجميع مناطق المملكة؛ بهدف معرفة نسبة استخدام التبغ بين البالغين وتقييم الحلول التي تكافح انتشاره. ، "الصحة": مسح سكاني لمعرفة استهلاك التبغ بين البالغين ،

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