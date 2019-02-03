، السياحة: "تكامل" يطلق برنامج تدريب وتأهيل المرشدين بالعلا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في دورة تدريبية لمدة أربعة أيام

ينظم مركز "تكامل"، وهو المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث، برنامج الإرشاد السياحي خلال الفترة ٣- ٧ فبراير ٢٠١٩م، ضمن مسار تأهيل المرشدين السياحيين، في محافظة العلا.

وذلك ضمن 35 برنامجاً تأهيلياً للراغبين في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي من المواطنين والمواطنات؛ حيث استفاد من تلك البرامج (926) مواطناً ومواطنة.

وتركز البرامج التدريبية التي جرت خلال العام 2018م، على من يُتقنون اللغات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى لغتهم العربية؛ وذلك لرفع مستوى تأهيل المرشدين السياحيين لمواكبة خطط ومبادرات الهيئة في برامج التحول الوطني ورؤية (2030)؛ حيث جرى تنفيذ البرنامج في كافة مناطق المملكة، بالتعاون مع جمعية المرشدين السياحيين للتعريف بأهمية مهنة الإرشاد السياحي، كما يقوم البرنامج بترتيب زيارات ميدانية لبعض المواقع السياحية، والتعريف بالمسارات السياحية بالمنطقة.

وأوضح ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"، أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة التدريب في المركز لعام 2018م؛ بهدف زيادة عدد المرشدين السياحيين بالمملكة، تزامناً مع إطلاق التأشيرة السياحية.