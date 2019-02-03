، شاهد.. "مرافق" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإنترنت للمدارس الابتدائية بملكية ينبع ،

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أطلقت شركة "مرافق" للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، حملتها الثانية للتوعية بمخاطر استخدام الإنترنت للمدارس الابتدائية بالهيئة الملكية بينبع تحت شعار "طفولة سليمة" لمدة أربعة أيام.
وشملت الحملةُ العديدَ من المحاضرات التعريفية عن مخاطر الإنترنت وتوزيع المطبوعات التعريفية، إضافة إلى عرض بعض الأفلام الخاصة بمخاطر استخدام الإنترنت لدى الفئة العمرية من 6- 12 سنة، وتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع الخدمات التعليمية ومدرسة القرطبي بالهيئة الملكية بينبع.
وقام نائب رئيس شركة "مرافق" للصيانة والتشغيل بينبع المهندس جمال عمر برفقة رئيس قسم شؤون الطلاب بالخدمات التعليمية حسن كاسب، وعدد من مسؤولي الهيئة الملكية بينبع، بافتتاح المعرض التوعوي والتعريف بأهدافه، والرسالة التي تود شركة مرافق توصيلها للأجيال الناشئة عن هذه المخاطر التي قد تصاحب استخدامهم للإنترنت بشكل عام.
واشتملت الحملة على تعريف بماهية الإنترنت والمخاطر التي قد تواجه الطفل، وبيان المواد غير المرغوب فيها والمواد الاستغلالية، كما اشتملت على عروض تعريفية ومواد مرئية وعدد من المطبوعات وكذلك المسابقات في جو مليء بالمتعة والفائدة، إضافة إلى العديد من الهدايا الخاصة بالحملة على جميع الطلاب.
يُذكر أن الشركة نظّمت سابقاً حملةً مماثلة لمدارس الهيئة الملكية بالجبيل العام الماضي، وجدت صدى كبيراً من منسوبي التعليم وأولياء أمور الطلاب.
شاهد.. "مرافق" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإنترنت للمدارس الابتدائية بملكية ينبعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
أطلقت شركة "مرافق" للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، حملتها الثانية للتوعية بمخاطر استخدام الإنترنت للمدارس الابتدائية بالهيئة الملكية بينبع تحت شعار "طفولة سليمة" لمدة أربعة أيام.
وشملت الحملةُ العديدَ من المحاضرات التعريفية عن مخاطر الإنترنت وتوزيع المطبوعات التعريفية، إضافة إلى عرض بعض الأفلام الخاصة بمخاطر استخدام الإنترنت لدى الفئة العمرية من 6- 12 سنة، وتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع الخدمات التعليمية ومدرسة القرطبي بالهيئة الملكية بينبع.
وقام نائب رئيس شركة "مرافق" للصيانة والتشغيل بينبع المهندس جمال عمر برفقة رئيس قسم شؤون الطلاب بالخدمات التعليمية حسن كاسب، وعدد من مسؤولي الهيئة الملكية بينبع، بافتتاح المعرض التوعوي والتعريف بأهدافه، والرسالة التي تود شركة مرافق توصيلها للأجيال الناشئة عن هذه المخاطر التي قد تصاحب استخدامهم للإنترنت بشكل عام.
واشتملت الحملة على تعريف بماهية الإنترنت والمخاطر التي قد تواجه الطفل، وبيان المواد غير المرغوب فيها والمواد الاستغلالية، كما اشتملت على عروض تعريفية ومواد مرئية وعدد من المطبوعات وكذلك المسابقات في جو مليء بالمتعة والفائدة، إضافة إلى العديد من الهدايا الخاصة بالحملة على جميع الطلاب.
يُذكر أن الشركة نظّمت سابقاً حملةً مماثلة لمدارس الهيئة الملكية بالجبيل العام الماضي، وجدت صدى كبيراً من منسوبي التعليم وأولياء أمور الطلاب.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
12:31 PM
تحت شعار "طفولة سليمة" استمرت 4 أيام.. محاضرات تعريفية ومطبوعات
أطلقت شركة "مرافق" للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، حملتها الثانية للتوعية بمخاطر استخدام الإنترنت للمدارس الابتدائية بالهيئة الملكية بينبع تحت شعار "طفولة سليمة" لمدة أربعة أيام.
وشملت الحملةُ العديدَ من المحاضرات التعريفية عن مخاطر الإنترنت وتوزيع المطبوعات التعريفية، إضافة إلى عرض بعض الأفلام الخاصة بمخاطر استخدام الإنترنت لدى الفئة العمرية من 6- 12 سنة، وتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع الخدمات التعليمية ومدرسة القرطبي بالهيئة الملكية بينبع.
وقام نائب رئيس شركة "مرافق" للصيانة والتشغيل بينبع المهندس جمال عمر برفقة رئيس قسم شؤون الطلاب بالخدمات التعليمية حسن كاسب، وعدد من مسؤولي الهيئة الملكية بينبع، بافتتاح المعرض التوعوي والتعريف بأهدافه، والرسالة التي تود شركة مرافق توصيلها للأجيال الناشئة عن هذه المخاطر التي قد تصاحب استخدامهم للإنترنت بشكل عام.
واشتملت الحملة على تعريف بماهية الإنترنت والمخاطر التي قد تواجه الطفل، وبيان المواد غير المرغوب فيها والمواد الاستغلالية، كما اشتملت على عروض تعريفية ومواد مرئية وعدد من المطبوعات وكذلك المسابقات في جو مليء بالمتعة والفائدة، إضافة إلى العديد من الهدايا الخاصة بالحملة على جميع الطلاب.
يُذكر أن الشركة نظّمت سابقاً حملةً مماثلة لمدارس الهيئة الملكية بالجبيل العام الماضي، وجدت صدى كبيراً من منسوبي التعليم وأولياء أمور الطلاب.
، شاهد.. "مرافق" تنظم حملة توعوية بمخاطر الإنترنت للمدارس الابتدائية بملكية ينبع ،
المصدر : الخليج 365
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