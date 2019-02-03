، أمير الرياض مسدلاً ستار "عبيَّه للجواد العربي" ومتوّجاً الفائزين: إقبال وعناية ،

محمد بن مسعود - الدمام - رعى ختام المهرجان وسط حضور عدد من الأمراء والمعنيين وتوّج مربط التنهاة

تصوير: خالد الرحيمان

وصف أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الإقبال على المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" بالجميل والمميز، مُشيراً إلى أن الخيل جميلة والأجمل أن يكون لها مثل هذا العناية والاهتمام، وتُعزز لها المنافسات التي تدفع بالجميع إلى العمل المتواصل لمستوى رائع من المرابط، تستطيع من خلاله المشاركة عالمياً بشكل أكبر، مُقدماً شكره للقائمين على الفعالية والداعمين لها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال رعاية أمير الرياض، أمس، الحفل الختامي لفعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" العربي في منتجع الفيصلية بدرة الرياض، بتنظيم العبيَّه المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبحضور عدد من الأمراء والشخصيات ومُلاك إسطبلات ومرابط الخيل ورجال الأعمال والصحافة والإعلام ومحبي الخيل والرياضة، وبرعاية إعلامية من صحيفة "الرياضية".

وقام أمير منطقة الرياض بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة الفحول، حيث حقق المركز الأول أوس أبولو؛ من مربط التنهاة، لمالكه عبدالله بن فهد الحقباني؛ وحل ثانياً مرجان الزبير؛ من مربط أرسان لمالكه عبدالإله بن عبدالعزيز الموسى؛ من مربط أرسان، وجاء في المركز الثالث فخر الخالدية من إسطبلات الخالدية لمالكه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ ليقوم بعدها بجولة في أرجاء المهرجان برفقة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان آل سعود، ونائبه الأمير سلمان بن فيصل بن سلمان، وعضو اللجنة العليا الأمير بندر بن فيصل بن سلمان.

وقام رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان السعودي للجواد العربي "عبيَّه" الأمير سلطان بن فيصل بن سلمان آل سعود؛ بتتويج الفائزين في الفئات الأخرى، حيث حقق المركز الأول في بطولة المهرات أعمار سنة تي ال ريانه من مربط تالا لمالكه عبدالعزيز بن أحمد الفوزان، وحل ثانياً هلالة الخالدية من إسطبلات الخالدية لمالكه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجاء في المركز الثالث أصايل الزايد من مربط الزايد لمالكه فهد بن سعيد آل عايض

وفي بطولة المهرات أعمار (2-3 سنوات) حقق المركز الأولأتوش أوف ماجيك أورا؛ من مربط الفيصلي لمالكه الأمير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود، وحل ثانياً حلوة الخالدية من إسطبلات الخالدية لمالكه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وفي المركز الثالث مرادة الخالد من مزرعة الخالد لمالكها خالد بن أحمد بن بكر باقدو.

وفي بطولة الأفراس حقق المركز الأول ميار الرابعة من مربط أخو سلمى لمالكه فهد بن فيصل المعمر، وحل ثانياً مودة الخالد الخالد من مزرعة الخالد لمالكها خالد بن أحمد بن بكر باقدو، وفي المركز الثالث كوريا أي أيه من مربط المعاود لمالكه أبناء عبدالله بن محمد السبيعي.

وفي بطولة الأمهار أعمار سنة حقق المركز الأول كنز ل ن ج لمالكه عمر ياسر باريان، وثانياً همام الهواجر من مربط الوشم لمالكه محمد بن عبدالله المنيع، وفي المركز الثالث زين ر ج من مربط الراجحية لمالكه حمد محمد سليمان الراجحي.

وفي بطولة الأمهار أعمار (2-3 سنوات) حقق المركز الأول دي جلاء من مربط الهدد لمالكه علي بن هادي اليامي، وحل ثانياً مشعل أيه إم من مربط الفيصلي لمالكه الأمير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود، وفي المركز الثالث شلال المعود من مربط الهوايل لمالكه هايل خلف العنزي.