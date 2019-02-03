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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة برتبة رقيب أول، وهم كل من: بندر عمر تكروني، وعيسى خميس المالكي، وبندر محمد الحارثي، ويوسف سند الحربي، وأحمد عيسى حفظي.. ورتبة رقيب لكل من: أحمد عثمان الكربي، وأحمد عويض السهلي، ونايف عبدالكريم الدوكي، ومسفر عيدان الخثعمي.. ورتبة وكيل رقيب لكل من: فايز جمعان المالكي، وصالح خاتم الزهراني، وفيصل صالح المالكي.. ورتبة عريف لسلطان سالم الحتيرشي.
وأبدى الجميع سعادتهم بهذه الثقة الكبيرة، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد في عملهم.
"الغامدي" يقلد عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة برتبة رقيب أول، وهم كل من: بندر عمر تكروني، وعيسى خميس المالكي، وبندر محمد الحارثي، ويوسف سند الحربي، وأحمد عيسى حفظي.. ورتبة رقيب لكل من: أحمد عثمان الكربي، وأحمد عويض السهلي، ونايف عبدالكريم الدوكي، ومسفر عيدان الخثعمي.. ورتبة وكيل رقيب لكل من: فايز جمعان المالكي، وصالح خاتم الزهراني، وفيصل صالح المالكي.. ورتبة عريف لسلطان سالم الحتيرشي.
وأبدى الجميع سعادتهم بهذه الثقة الكبيرة، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد في عملهم.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
11:55 AM
قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة برتبة رقيب أول، وهم كل من: بندر عمر تكروني، وعيسى خميس المالكي، وبندر محمد الحارثي، ويوسف سند الحربي، وأحمد عيسى حفظي.. ورتبة رقيب لكل من: أحمد عثمان الكربي، وأحمد عويض السهلي، ونايف عبدالكريم الدوكي، ومسفر عيدان الخثعمي.. ورتبة وكيل رقيب لكل من: فايز جمعان المالكي، وصالح خاتم الزهراني، وفيصل صالح المالكي.. ورتبة عريف لسلطان سالم الحتيرشي.
وأبدى الجميع سعادتهم بهذه الثقة الكبيرة، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد في عملهم.
، "الغامدي" يقلد عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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