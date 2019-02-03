، "الغامدي" يقلد عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة بمركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي بن عطية الغامدي، عدداً من الأفراد رتبهم الجديدة برتبة رقيب أول، وهم كل من: بندر عمر تكروني، وعيسى خميس المالكي، وبندر محمد الحارثي، ويوسف سند الحربي، وأحمد عيسى حفظي.. ورتبة رقيب لكل من: أحمد عثمان الكربي، وأحمد عويض السهلي، ونايف عبدالكريم الدوكي، ومسفر عيدان الخثعمي.. ورتبة وكيل رقيب لكل من: فايز جمعان المالكي، وصالح خاتم الزهراني، وفيصل صالح المالكي.. ورتبة عريف لسلطان سالم الحتيرشي.

وأبدى الجميع سعادتهم بهذه الثقة الكبيرة، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد في عملهم.