، جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالمثانة بطول 2سم لمريض بالحفر ،

محمد بن مسعود - الدمام - حضر لقسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى وهو يعاني تبولاً دموياً حاداً

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، في استئصال ورم بالمثانة لمريض يبلغ من العمر 49 عاماً.

وكان المريض قد حضر لقسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى وهو يعاني تبولاً دموياً حاداً، وعلى الفور تم إجراء جميع الفحوص المخبرية والإشعاعية (السونار)، حيث تم الاشتباه في وجود ورم بالمثانة.

وقرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي بالمنظار للمثانة لمعرفة سبب النزيف، وتأكّد من وجود ورم بطول 2 سم، تم استئصاله من خلال المنظار واستقرت حالة المريض، ولله الحمد، وجرى نقله تمهيداً لخروجه.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.