، أول العقارب في "بذرة الست".. عصف ريح يليه تشكلات ماطرة بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات لـ"الزعاق" تطال الدواسر والسليل والأفلاج والحريق والدلم والخرج

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ أن تؤثر تشكلات من السحب الرعدية المسبوقة برياح، على العاصمة الرياض.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "تشكلات سحابية تمطر وتُسبَق بعصف ريح على مناحٍ متعددة من وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، والحريق، والدلم، وحوطة بني تميم، والخرج، والرياض".

وأضاف: "اليوم أول موسم بذرة الست، وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع أنواع الحبوب والخضروات، وهي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من أول العقارب".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الأرصاد" عبر #الإنذار_المبكر، تنبيهين لـ#الرياض: الأول لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الـ10 صباحاً، وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: (المجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، والرياض العاصمة، والخرج، والدوادمي، والأجزاء المجاورة).

والتنبيه الثاني للرياض، صدر في وقت مبكر من صباح اليوم، وكان متقدماً لحالة استمرار هطول الأمطار، بدأت السادسة والنصف صباحاً، وانتهت العاشرة من صباح الأحد.