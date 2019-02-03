، أول العقارب في "بذرة الست".. عصف ريح يليه تشكلات ماطرة بالرياض ،

- 1/2
- 2/2
توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ أن تؤثر تشكلات من السحب الرعدية المسبوقة برياح، على العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "تشكلات سحابية تمطر وتُسبَق بعصف ريح على مناحٍ متعددة من وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، والحريق، والدلم، وحوطة بني تميم، والخرج، والرياض".
وأضاف: "اليوم أول موسم بذرة الست، وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع أنواع الحبوب والخضروات، وهي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من أول العقارب".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الأرصاد" عبر #الإنذار_المبكر، تنبيهين لـ#الرياض: الأول لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الـ10 صباحاً، وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: (المجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، والرياض العاصمة، والخرج، والدوادمي، والأجزاء المجاورة).
والتنبيه الثاني للرياض، صدر في وقت مبكر من صباح اليوم، وكان متقدماً لحالة استمرار هطول الأمطار، بدأت السادسة والنصف صباحاً، وانتهت العاشرة من صباح الأحد.
أول العقارب في "بذرة الست".. عصف ريح يليه تشكلات ماطرة بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ أن تؤثر تشكلات من السحب الرعدية المسبوقة برياح، على العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "تشكلات سحابية تمطر وتُسبَق بعصف ريح على مناحٍ متعددة من وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، والحريق، والدلم، وحوطة بني تميم، والخرج، والرياض".
وأضاف: "اليوم أول موسم بذرة الست، وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع أنواع الحبوب والخضروات، وهي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من أول العقارب".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الأرصاد" عبر #الإنذار_المبكر، تنبيهين لـ#الرياض: الأول لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الـ10 صباحاً، وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: (المجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، والرياض العاصمة، والخرج، والدوادمي، والأجزاء المجاورة).
والتنبيه الثاني للرياض، صدر في وقت مبكر من صباح اليوم، وكان متقدماً لحالة استمرار هطول الأمطار، بدأت السادسة والنصف صباحاً، وانتهت العاشرة من صباح الأحد.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
11:52 AM
توقعات لـ"الزعاق" تطال الدواسر والسليل والأفلاج والحريق والدلم والخرج
توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق؛ أن تؤثر تشكلات من السحب الرعدية المسبوقة برياح، على العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الأحد: "تشكلات سحابية تمطر وتُسبَق بعصف ريح على مناحٍ متعددة من وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، والحريق، والدلم، وحوطة بني تميم، والخرج، والرياض".
وأضاف: "اليوم أول موسم بذرة الست، وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع أنواع الحبوب والخضروات، وهي ثلاثة أيام من آخر الشبط، وثلاثة أيام من أول العقارب".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت "الأرصاد" عبر #الإنذار_المبكر، تنبيهين لـ#الرياض: الأول لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية بدأت الـ10 صباحاً، وتستمر للثامنة مساء اليوم، وتشمل: (المجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء، والرياض العاصمة، والخرج، والدوادمي، والأجزاء المجاورة).
والتنبيه الثاني للرياض، صدر في وقت مبكر من صباح اليوم، وكان متقدماً لحالة استمرار هطول الأمطار، بدأت السادسة والنصف صباحاً، وانتهت العاشرة من صباح الأحد.
، أول العقارب في "بذرة الست".. عصف ريح يليه تشكلات ماطرة بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أول العقارب في "بذرة الست".. عصف ريح يليه تشكلات ماطرة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.