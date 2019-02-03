، ما هي شركة الطيران التي تتيح تقديم البقشيش لمضيفات الطائرة؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - مفاجأة: مضيفة الطيران مندوبة مبيعات أيضاً

عادة ما يُقدم البقشيش للنادل في المطعم، أو لسائقي سيارات الأجرة، أو مدبرات المنزل، ولكن هل الخليج 365 أن رأيت أحداً يقدم البقشيش لمضيفة طيران مثلاً؟

يقول تقرير على موقع "CNN" بالعربية، قد يكون الموقف غير اعتيادي، خاصة أن كل شركات الطيران الأمريكية المحلية لديها قوانين صارمة تمنع مضيفات الطيران من قبول البقشيش، ولكن شركة "فرونتير" كسرت هذه القاعدة وقدمت، قبل 3 سنوات تقريباً، وسيلة تكنولوجية تمنح الركاب فرصة إعطاء البقشيش لمضيفات ومضيفي الطيران.

ورغم البدء بتقديم هذه الخاصية الجديدة، إلا أن عديداً من الركاب لم يكن لديهم أي علم بها، يقول أحد الركاب جي تي جنتر؛ إنه "فُوجئ" عندما اكتشف أن بإمكانه إضافة البقشيش، وانتشرت حكايته لهذه المصادفة؛ ما أدى إلى تساؤل عديد من المسافرين عن إمكانية إضافة البقشيش أثناء سفرهم.

البقشيش يعود إلى الراكب

أما حول فكرة إدراج هذه الخاصية، فقال المتحدث باسم شركة "فرونتير"، جوناثان فريد؛ إن "إضافة البقشيش للمضيفين يعود إلى المسافرين، وكثير منهم يقومون بذلك"، مشيراً إلى أن الشركة تقدر "العمل الرائع الذي يقوم به المضيفون، وتعلم أن الزبائن يعلمون هذا الأمر أيضاً".

مضيفة الطيران مندوبة مبيعات

وأشارت الرئيسة الدولية لجمعية مضيفات الطيران، سارة نيلسون، إلى أن مضيفي الطيران "مؤتمنون على سلامة، وصحة، وأمن المسافرين"، وقد يظن بعض المسافرين أن عمل مضيف الطيران الرئيس يتمحور حول خدمتهم من خلال تقديم وجبات الطعام والمشروبات، إلا أن أقلية من المسافرين يعلمون أن هؤلاء يعملون أيضاً كمندوبي مبيعات عندما يقدمون عروض مبيعات على متن الطائرة.

الكشف عن البقشيش

ويمكن لمضيفي الطيران التحكم في الكشف عن شاشة البقشيش قبل تسليم الجهاز اللوحي للراكب، وتقول مضيفة طيران، فضلت عدم ذكر اسمها، إنها تحذف من حين لآخر شاشة البقشيش إذا طلب أحد الركاب فقط زجاجة ماء أو إذا كان هناك أي حاجز لغوي كبير بينها وبينه، إذ قالت إن ذلك "قد أدى في بعض الأحيان إلى مواقف غريبة مع المسافرين ولم يكن لها أي تأثير كبير في الرصيد".

100 دولار شهرياً

ويتم الدفع لمضيفي الطيران بالساعة منذ إغلاق باب الطائرة، مما يعني أنهم يعملون لوقت طويل خارج أوقات الدوام المدفوعة، إذ يعتبر الوقت الكامل لمضيفي الطيران 40 ساعة بالأسبوع.. ولذلك من الممكن للخاصية الجديدة أن تغطي تكلفة تلك الأوقات، إلا أن مضيفة الطيران قالت إنها لا تحصل عما يزيد على "100 دولار شهرياً من البقشيش".