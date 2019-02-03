، وفاة والد الزميل متعب البقمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي إلى رحمة الله اليوم، الشيخ عبدالله شاعي البقمي، والد الزميل متعب البقمي محرر "الخليج 365".. نسأل الله له الرحمة والمغفره، وأن يتجاوز عنه، وأن يُسكنه فسيح جناته.

الصلاة على الفقيد بعد عصر اليوم في مسجد الدوار بتربة، والعزاء في منزله بمركز الحشرج.

تتقدم أسرة "الخليج 365" بخالص التعازي للزميل متعب البقمي في وفاة والده رحمه الله.