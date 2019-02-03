القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

سريلانكا دولة ذات إرث حضاري عريق، يمتد عبر ثلاثة آلاف سنة. لعبت بفضل موقعها الاستراتيجي في ملتقى الطرق البحرية الرئيسية، الرابطة بين غرب آسيا وجنوب شرق آسيا، دورًا مهمًّا إبان فترة طريق الحرير وصولًا للحرب العالمية الثانية؛ حيث كانت قاعدة هامة لقوات الحلفاء في الحرب ضد اليابان.

وحكمت سريلانكا، على امتداد ألفي سنة من طرف ممالك محلية، ثم احتلت أجزاء منها من طرف البرتغال وهولندا في بداية القرن السادس عشر، قبل أن تسيطر الإمبراطورية البريطانية على البلد بكامله في 1815.