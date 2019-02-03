فتح التسجيل في الدورات التدريبية بجامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة -ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر- فتح التسجيل لبرامج الدورات التدريبية، في كل من الباحة، والعقيق، وبلجرشي، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439- 1440هـ.

وقالت كلية الدراسات التطبيقية، إن الدورات المخصصة للنساء تضمّنت السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، وأساسيات صيانة الجوال، وخدمة العملاء، والفن التشكيلي بالوسائط المتعددة، إضافة إلى دورة جرائم الكمبيوتر وكيفية حماية النظام والمخصصة للرجال والنساء.

ودعت الكلية الراغبين بالتسجيل في برامج الدورات التدريبية للدخول على موقع الجامعة، أو عن طريق التسجيل المباشر بمقر الكلية.

وكانت كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر، قد أعلنت عن فتح التسجيل لبرامج دورات اللغة الإنجليزية، والدورات القصيرة، وذلك في كل من الباحة، والعقيق، بلجرشي، والمخواة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439- 1440هـ.

وأبانت الكلية أن دورات اللغة الإنجليزية مخصصة للنساء، بينما تضمّنت الدورات القصيرة للبنين والبنات، دورة في صيانة الحاسب الآلي، والفوتوشوب، وإدارة المشروعات الصغيرة.

وأوضحت الكلية أن على الراغبين بالتسجيل في برامج الدورات التدريبية الدخول على موقع الجامعة، أو عن طريق التسجيل المباشر بمقر الكلية.

يذكر أن جامعة الباحة، أطلقت مؤخرًا دراسة برنامج "دبلوم المحاسبة المالية" في السجن العامّ بمنطقة الباحة، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي؛ لتأهيل وتدريب مجموعة من نزلاء السجون في المنطقة، وتزويدهم بالخبرات والمعارف العلميّة والعمليّة، والذي تنفّذه جامعة الباحة.

وقال مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين: "إنّ تفعيل الدراسة في برنامج دبلوم المحاسبة المالية في داخل سجون الباحة، يأتي في سياق التّعاون المشترك ما بين الجامعة، والمديرية العامّة للسجون بالمنطقة، وذلك إيمانًا بحقوق النّزلاء في التّعلم والتّعليم والتّدريب والتّأهيل، وبناءً على ما تحمله الجامعة من رسالة مجتمعيّة، وما تتضمّنه من أهداف رئيسة تسعى لتقديم خدمات اجتماعيّة، وتدريبيّة، وأكاديميّة في ضوء عقد شراكات مجتمعيّة نوعيّة مع الجهات الحكوميّة والقطاعات الخاصّة".

وأكد أنّ الجامعة، سبق أن وقّعت مع المديرية العامّة للسجون عقد شراكة ممنهجة بخصائص نوعيّة بحضور الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بهدف الاستفادة من الخبرات البشريّة والإمكانات الماديّة المتوفرة في الجامعة، إضافة إلى العمل على صنع سياسات وأنظمة معزّزة للمشاركة المجتمعيّة في ما يخدم مصلحة إدارة ونزلاء السجون؛ فضلًا عن تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصّصة لمنسوبي المديرية والنزلاء من أجل تأهيلهم، وصقل مهاراتهم؛ وفق متطلبات ومرتكزات الرؤية السعودية 2030.