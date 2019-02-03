السعودية اليوم / الدكتورة منيرة آل خليفة تزور معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

استقبل مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة في مقر المعهد بالرياض, الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لمملكة البحرين الشقيقة .

وجرى خلال الاستقبال بحث إمكانية التعاون بين المعهدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك قامت الشيخة منيرة بجولة على مرافق المعهد وتجهيزاته الحديثة, كما اطلعت على ما يقوم به المعهد لخدمة الدبلوماسية

واستعرضت الشيخة منيرة آل خليفة تجربة المعهد الدبلوماسي في البحرين في مجالات التدريب الدبلوماسي ودوره في هذا الشأن, مبدية تطلعها إلى توثيق علاقة التعاون بين المعهدين والاستفادة من تجربته العريقة في المجال الدبلوماسي.

// انتهى //

12:11ت م

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الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة في مقر المعهد بالرياض, الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية لمملكة البحرين الشقيقة .وجرى خلال الاستقبال بحث إمكانية التعاون بين المعهدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.عقب ذلك قامت الشيخة منيرة بجولة على مرافق المعهد وتجهيزاته الحديثة, كما اطلعت على ما يقوم به المعهد لخدمة الدبلوماسية السعودية من خلال الارتقاء بقدرات منسوبي وزارة الخارجية وغيرهم من منسوبي الجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الدولي والدبلوماسي, واستمعت لشرح من مدير المعهد عن إنشاء المعهد وآلية عمله والمهام المناط بها .واستعرضت الشيخة منيرة آل خليفة تجربة المعهد الدبلوماسي في البحرين في مجالات التدريب الدبلوماسي ودوره في هذا الشأن, مبدية تطلعها إلى توثيق علاقة التعاون بين المعهدين والاستفادة من تجربته العريقة في المجال الدبلوماسي.// انتهى //12:11ت م0053

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