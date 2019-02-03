السعودية اليوم / "مهارات مهنية" دورة بجامعة نجران



نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة نجران، ممثلة في كلية العلوم الإدارية اليوم، دورة تدريبية بعنوان "مهارات مهنية"، تستهدف الخريجين والمتوقع تخرجهم هذا العام، وذلك على مسرح الكلية.

وتهدف الدورة إلى تعريف الخريج بمختلف ظروف بيئة العمل، وأساسيات الحياة الوظيفية، مثل كتابة السيرة الذاتية، والطريقة المثلى لاختيار الوظيفة، ومعالجة الضغوط في العمل، وإدارة الوقت، وتطوير مهارات العمل الوظيفي، ومهارات التواصل الفعّال.

// انتهى //

12:05ت م

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نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران، ممثلة في كلية العلوم الإدارية اليوم، دورة تدريبية بعنوان "مهارات مهنية"، تستهدف الخريجين والمتوقع تخرجهم هذا العام، وذلك على مسرح الكلية.وتهدف الدورة إلى تعريف الخريج بمختلف ظروف بيئة العمل، وأساسيات الحياة الوظيفية، مثل كتابة السيرة الذاتية، والطريقة المثلى لاختيار الوظيفة، ومعالجة الضغوط في العمل، وإدارة الوقت، وتطوير مهارات العمل الوظيفي، ومهارات التواصل الفعّال.// انتهى //12:05ت م0050

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