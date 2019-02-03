السعودية اليوم / مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية يشارك في معرض القاهرة للكتاب



القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

يشارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، بجناح المملكة العربية

وجاءت أبرز العناوين المشاركة "علم اللغة الاجتماعي في الوطن العربي"محاور ونظريات" للدكتورة ريم بسيوني، وكتاب "تنمية لغة الطفل في وسائل الإعلام المعاصرة"، وكتاب "رحلة الحرف العربي بين لغات الشعوب الإسلامية للدكتور يوسف الخليفة أبو بكر، وكتاب "لغوية المدونة الحاسوبية"، وكتاب جهود المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" للدكتور ابراهيم بن على الدبيان، وغيرها من الكتب والإصدارات المهمة.

ومن جانبه، أشاد عميد ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، الدكتور صابر عبدالدايم، بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل دعم اللغة العربية ونشرها في كل دول العالم، من خلال نشر الكتب والأبحاث والمؤتمرات الدولية، التي من شأنها دعم وتعزيز تعلم اللغة العربية، لافتًا النظر إلى مدى الاهتمام الكبير من قبل المملكة تجاه اللغة العربية، وخاصة جهودها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

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12:02ت م

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القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسيشارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، بجناح المملكة العربية السعودية ، المشارك في فعاليات الدورة الـ 50 "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بأكثر من 80 عنوانًا في جناح المملكة.وجاءت أبرز العناوين المشاركة "علم اللغة الاجتماعي في الوطن العربي"محاور ونظريات" للدكتورة ريم بسيوني، وكتاب "تنمية لغة الطفل في وسائل الإعلام المعاصرة"، وكتاب "رحلة الحرف العربي بين لغات الشعوب الإسلامية للدكتور يوسف الخليفة أبو بكر، وكتاب "لغوية المدونة الحاسوبية"، وكتاب جهود المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها" للدكتور ابراهيم بن على الدبيان، وغيرها من الكتب والإصدارات المهمة.ومن جانبه، أشاد عميد ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، الدكتور صابر عبدالدايم، بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل دعم اللغة العربية ونشرها في كل دول العالم، من خلال نشر الكتب والأبحاث والمؤتمرات الدولية، التي من شأنها دعم وتعزيز تعلم اللغة العربية، لافتًا النظر إلى مدى الاهتمام الكبير من قبل المملكة تجاه اللغة العربية، وخاصة جهودها في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.// انتهى //12:02ت م0048

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