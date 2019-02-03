السعودية اليوم / تعليم نجران ينفذ برنامج "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد"



نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث برنامج "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد"، الذي يستهدف المعلمين المُتعينين بالدفعة الأخيرة لعام 1439 - 1440هـ، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث.

ويهدف البرنامج الذي يستمر يومين، إلى تعريف المتدربين على بيئة التعلم، واستثمار مكوناتها بفاعلية، وإدارة البيئة الصفية ومشكلاتها، وأهمية التخطيط وأثره في نجاح العملية التعليمية، وعناصر نجاح عملية التخطيط للدرس، إضافةً إلى خصائص نمو الطلاب ومفاهيمه وطرق التعامل مع مبادئه، والمصطلحات في مجال التقويم، والمقارنة بين التقويم المستمر والتقويم الأساس. // انتهى //

11:51ت م

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نجران 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث برنامج "الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد"، الذي يستهدف المعلمين المُتعينين بالدفعة الأخيرة لعام 1439 - 1440هـ، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث.ويهدف البرنامج الذي يستمر يومين، إلى تعريف المتدربين على بيئة التعلم، واستثمار مكوناتها بفاعلية، وإدارة البيئة الصفية ومشكلاتها، وأهمية التخطيط وأثره في نجاح العملية التعليمية، وعناصر نجاح عملية التخطيط للدرس، إضافةً إلى خصائص نمو الطلاب ومفاهيمه وطرق التعامل مع مبادئه، والمصطلحات في مجال التقويم، والمقارنة بين التقويم المستمر والتقويم الأساس. // انتهى //11:51ت م0042

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