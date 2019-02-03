السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة خرجت للتظاهر في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، كتبت عن عقد اللجنة الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية، اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة " التمدد الإسرائيلي" في القارة الإفريقية على ضوء مستجدات استئناف إسرائيل علاقاتها مع التشاد مؤخرا.

وكتبت في شأن آخر، عن إعلان الجيش المصري مقتل ثمانية إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين خلال عملية عسكرية غرب البلاد.

وأوردت تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري أحمد أويحي، أكد فيها أن الرئيس بوتفليقة سيبعث برسالة إلى للشعب الجزائري يبلغهم فيها بترشحه لولاية رئاسية خامسة.

وتطرقت صحف تونس، إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تعهد فيها بانتاج صواريخ جديدة بينها صواريخ أسرع من الصوت، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة تعليق التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ النووية المتوسطة .

// انتهى //

11:38ت م

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تونس 28 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة خرجت للتظاهر في قطاع غزة.وفي سياق متصل، كتبت عن عقد اللجنة الخاصة بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية، اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة " التمدد الإسرائيلي" في القارة الإفريقية على ضوء مستجدات استئناف إسرائيل علاقاتها مع التشاد مؤخرا.وكتبت في شأن آخر، عن إعلان الجيش المصري مقتل ثمانية إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين خلال عملية عسكرية غرب البلاد.وأوردت تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري أحمد أويحي، أكد فيها أن الرئيس بوتفليقة سيبعث برسالة إلى للشعب الجزائري يبلغهم فيها بترشحه لولاية رئاسية خامسة.وتطرقت صحف تونس، إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تعهد فيها بانتاج صواريخ جديدة بينها صواريخ أسرع من الصوت، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة تعليق التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ النووية المتوسطة .// انتهى //11:38ت م0040

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