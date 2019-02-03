السعودية اليوم / فرع هيئة السياحة بجدة يُصدر 9 تراخيص لوحدات سكنية ووكالات سفر



جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة 15 ترخيصاً, منها 4 تراخيص لوحدات سكنية مفروشة و 3 تراخيص لوكالات سفر وسياحة, واثنين آخرين لمنظمي رحلات سياحية, وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 من جمادى الأولى الحالي.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن الهيئة وخلال نفس الفترة رصدت 22 مخالفة الانشطة السياحية كافة, وأغلقت ثلاث منشآت مخالفة لعدم إصدار التراخيص النظامية, فيما ألغت تصريحين لوكالتي سفر وسياحة.

وأشار العمري إلى أن فرع هيئة العامة للسياحة بجدة استقبل 30 شكوى تم حلها حسب النظام, كما نفذ الفرع 12 زيارة رقابية للفنادق, مؤكداً استمرار الأعمال الرقابية اليومية بما فيها أعمال التصنيف والترخيص لجميع الأنشطة بمحافظة جدة.

يُذكر أن محافظة جدة تحتضن أكثر من 122 فندقاً, منها 21 مصنفة كخمسة نجوم, و 22 فندقاً أربعة نجوم, و 35 فندقاً مصنفة كثلاثة نجوم, فيما صُنفت باقي الفنادق من نجمة إلى نجمتين, علاوة على احتضان المحافظة لما يقارب ألف منشأه إيواء سياحي, وأكثر من 519 وكالة سفر, و 98 منظماً للرحلات, و 106 مرشدين سياحيين.

// انتهى //

11:36ت م

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جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة 15 ترخيصاً, منها 4 تراخيص لوحدات سكنية مفروشة و 3 تراخيص لوكالات سفر وسياحة, واثنين آخرين لمنظمي رحلات سياحية, وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 من جمادى الأولى الحالي.وأوضح مدير عام الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن الهيئة وخلال نفس الفترة رصدت 22 مخالفة الانشطة السياحية كافة, وأغلقت ثلاث منشآت مخالفة لعدم إصدار التراخيص النظامية, فيما ألغت تصريحين لوكالتي سفر وسياحة.وأشار العمري إلى أن فرع هيئة العامة للسياحة بجدة استقبل 30 شكوى تم حلها حسب النظام, كما نفذ الفرع 12 زيارة رقابية للفنادق, مؤكداً استمرار الأعمال الرقابية اليومية بما فيها أعمال التصنيف والترخيص لجميع الأنشطة بمحافظة جدة.يُذكر أن محافظة جدة تحتضن أكثر من 122 فندقاً, منها 21 مصنفة كخمسة نجوم, و 22 فندقاً أربعة نجوم, و 35 فندقاً مصنفة كثلاثة نجوم, فيما صُنفت باقي الفنادق من نجمة إلى نجمتين, علاوة على احتضان المحافظة لما يقارب ألف منشأه إيواء سياحي, وأكثر من 519 وكالة سفر, و 98 منظماً للرحلات, و 106 مرشدين سياحيين.// انتهى //11:36ت م0038

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