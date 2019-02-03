السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تطلق مؤتمر "تمكين المرأة السعودية .. آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة 2030"



جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية خلال الفترة من 6- 8 جمادى الآخرة المقبل فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة

وأكد مدير مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية الدكتور محمد بن سعيد الغامدي أن المؤتمر تنطلق فكرته مما يشهده المجتمع السعودي من تغيرات تنموية شاملة في جميع المجالات ، ما جعل تأهيل العناصر البشرية ومساهمتها عنصراً أساسياَ لتحقيق مسيرة التنمية ومقتضياتها مشيرا الى أن المرأة السعودية تحتل مكانة في ظل رؤية المملكة "2030 , وتعزيز دورها ومكانتها الاجتماعية مهم ضمن أهداف هذه الرؤية إذ تشكل المرأة ما يزيد على 50 % من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين ، مما يحتم الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها ، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني .

ولفت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على مجهودات وتجارب بعض قطاعات الدولة في سبيل تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنمية المجتمع وذلك انطلاقاً من رسالته المتمثلة في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية في المجتمع من خلال طرح قضاياها ومساهماتها بمشاركة نخبة من المتخصصين والمتخصصات , والتركيز على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية وإبراز التحديات التي تواجهها , مع تقديم مقترحات لتمكين المرأة السعودية .

// انتهى //

11:34ت م

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جدة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واستطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية خلال الفترة من 6- 8 جمادى الآخرة المقبل فعاليات مؤتمر "تمكين المرأة السعودية .. آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة 2030" وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .وأكد مدير مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية الدكتور محمد بن سعيد الغامدي أن المؤتمر تنطلق فكرته مما يشهده المجتمع السعودي من تغيرات تنموية شاملة في جميع المجالات ، ما جعل تأهيل العناصر البشرية ومساهمتها عنصراً أساسياَ لتحقيق مسيرة التنمية ومقتضياتها مشيرا الى أن المرأة السعودية تحتل مكانة في ظل رؤية المملكة "2030 , وتعزيز دورها ومكانتها الاجتماعية مهم ضمن أهداف هذه الرؤية إذ تشكل المرأة ما يزيد على 50 % من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين ، مما يحتم الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها ، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني .ولفت إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على مجهودات وتجارب بعض قطاعات الدولة في سبيل تمكين المرأة وتعزيز دورها في تنمية المجتمع وذلك انطلاقاً من رسالته المتمثلة في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، فيما يتعلق بتمكين المرأة السعودية في المجتمع من خلال طرح قضاياها ومساهماتها بمشاركة نخبة من المتخصصين والمتخصصات , والتركيز على النجاحات والمكتسبات التي حققتها المرأة السعودية وإبراز التحديات التي تواجهها , مع تقديم مقترحات لتمكين المرأة السعودية .// انتهى //11:34ت م0037

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