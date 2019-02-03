السعودية اليوم / اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " تجتمع بالرياض



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

عقدت اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور حمد بن ناصر العمار، أن اللجنة أطلعت خلال الاجتماع على جميع المشاركات من أبحاث ودراسات وتجارب التي قُدمت من عدة جهات وأفراد من داخل المملكة وخارجها ، وقد خضعت للتحكيم العلمي وتم إقرار ما أتفق مع شروط المشاركة وفي محاور المؤتمر التي تتضمن الكشفية ونشر الوعي البيئي، والكشفية والحد من المشكلات البيئية ، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص ، وتجارب ومشاريع ومبادرات كشفية في حماية البيئة محلياً أو عربياً أو عالمياً.

من جهته قدّم المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد شكره وتقديره للجنة التي عملت منذ أكثر من ستة أشهر وبذلت جهود كبيرة في سبيل تحقيق اهداف المؤتمر ومن أهمها ابراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية ، والتعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والمحافظة عليها ، وتحقيق التكامل الكشفي مع جهات الاختصاص للحفاظ على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيها، والافادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.

// انتهى //

11:34ت م

0036



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسعقدت اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " الذي تنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية خلال الفترة 7 – 8 / 6 / 1440هـ بالرياض تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اجتماعا بمقر الجمعية مساء أمس بالرياض .وأوضح رئيس اللجنة الدكتور حمد بن ناصر العمار، أن اللجنة أطلعت خلال الاجتماع على جميع المشاركات من أبحاث ودراسات وتجارب التي قُدمت من عدة جهات وأفراد من داخل المملكة وخارجها ، وقد خضعت للتحكيم العلمي وتم إقرار ما أتفق مع شروط المشاركة وفي محاور المؤتمر التي تتضمن الكشفية ونشر الوعي البيئي، والكشفية والحد من المشكلات البيئية ، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص ، وتجارب ومشاريع ومبادرات كشفية في حماية البيئة محلياً أو عربياً أو عالمياً.من جهته قدّم المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد شكره وتقديره للجنة التي عملت منذ أكثر من ستة أشهر وبذلت جهود كبيرة في سبيل تحقيق اهداف المؤتمر ومن أهمها ابراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية ، والتعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والمحافظة عليها ، وتحقيق التكامل الكشفي مع جهات الاختصاص للحفاظ على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة فيها، والافادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.// انتهى //11:34ت م0036

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