شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق عاجل بشأن مخالفات حفل المراكز الصحية بالرياض والان مع التفاصيل

قامت وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل؛ وذلك لأجل كشف الملابسات والتجاوزات في حفل أقامته إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض لتكريم الموظفين المتميزين بالمراكز الصحية، وذلك بإحدى القاعات الشهيرة بالرياض.

حيث تم التوجيه بالتحقيق في التجاوزات التي حصلت بالحفل والتي كانت مخالفة للضوابط المعتمدة والمتبعة في مثل هذه المناسبات.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل عاجل؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في التجاوزات التي تمت والرفع بالتوصيات لاعتمادها وذلك خلال يومين.