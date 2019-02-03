شكرا لقرائتكم خبر عن 22 قتيلاً في اشتباكات بين الجيش ومسلحين شرق الكونغو والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث العسكري الإقليمي، ماك هازوكاي: "إن القتلى 20 مسلحًا من ميليشيا تابعة للـ( ماي-ماي) وجنديان اثنان".
وأوضح المتحدث، أن الاشتباكات وقعت عندما حاولت قوات من الجيش تدمير موقعين للمليشيا في بلدة بني، الخميس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن جماعات (الماي ماي) هي مليشيات مجتمعية محلية، تتشكل للدفاع عن أراضي المجتمع المحلي ضد الجماعات المسلحة الأخرى الناشطة شرق الكونغو.
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