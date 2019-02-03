شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 71 حافظا للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب مدير عام الجمعية الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر، عن شكره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل الذي يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده.
وأشار الجبر إلى أن الحفل سيتخلله توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 71 حافظا للقرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.