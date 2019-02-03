شكرا لقرائتكم خبر عن استونيا تطالب روسيا بتعويضها عن أضرار "الاحتلال السوفيتى" والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير العدل الإستونى أورماس رينسلو اليوم الأحد، روسيا مجددا بتعويض بلاده عن أضرار ما يسمى بـ"الاحتلال السوفيتى.

وزعم رينسلو- فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- بأن روسيا انتهكت معاهدة (تارتو) للسلام إبان الحقبة السوفيتية، ويجب أن تعوض بلاده عن الأضرار التى تسببت بها، لافتا إلى أن حسابات وزارة العدل فى إستونيا قدرت حجم الضرر من "الاحتلال السوفيتى" بـ1.2 مليار يورو.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن انضمام دول البلطيق إلى الاتحاد السوفيتى عام 1940 كان مطابقا لمعايير القانون الدولى فى ذلك الوقت، مؤكدة أن دخول الجيش السوفيتى إلى دول البلطيق تم على أساس معاهدات ثنائية معها.