شكرا لقرائتكم إصدار 9 تراخيص لوحدات سكنية ووكالات سفر بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جدة

أصدرت الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة 15 ترخيصاً، منها 4 تراخيص لوحدات سكنية مفروشة و3 تراخيص لوكالات سفر وسياحة، واثنين آخرين لمنظمي رحلات سياحية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 25 من جمادى الأولى الحالي.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن الهيئة وخلال نفس الفترة رصدت 22 مخالفة الأنشطة السياحية كافة، وأغلقت ثلاث منشآت مخالفة لعدم إصدار التراخيص النظامية، فيما ألغت تصريحين لوكالتي سفر وسياحة.

وأشار العمري إلى أن فرع هيئة العامة للسياحة بجدة استقبل 30 شكوى تم حلها حسب النظام، كما نفذ الفرع 12 زيارة رقابية للفنادق، مؤكداً استمرار الأعمال الرقابية اليومية بما فيها أعمال التصنيف والترخيص لجميع الأنشطة بمحافظة جدة.

يُذكر أن محافظة جدة تحتضن أكثر من 122 فندقاً، منها 21 مصنفة كخمسة نجوم، و22 فندقاً أربعة نجوم، و35 فندقاً مصنفة كثلاثة نجوم، فيما صُنفت باقي الفنادق من نجمة إلى نجمتين، علاوة على احتضان المحافظة لما يقارب ألف منشأه إيواء سياحي، وأكثر من 519 وكالة سفر، و98 منظماً للرحلات، و106 مرشدين سياحيين.

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