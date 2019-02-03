شكرا لقرائتكم ثغرة أمنية خطيرة تحرج أبل.. والشركة تعتذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

اعتذرت شركة أبل الأمريكية لكافة المستخدمين عن ثغرة أمنية خطيرة تسمح لمستخدمي تطبيق “فيس تايم” بالتنصت على الشخص المستقبل للمكالمة، حتى ولو لم يُجب على الاتصال الوارد عبر التطبيق.

وقالت أبل إنها حلت المشكلة التي كانت تشوب المحادثات الجماعية على خوادم أبل، مبينة أنها ستطلق تحديثًا للمستخدمين خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت خلال بيان لها: ”نعتذر بكل صدق لكل من تضرر من المسألة أو لمن أحس بالقلق إزاء هذه الثغرة الأمنية، ولا يسعنا سوى أن نقدر صبر الجميع بينما نهتم بهذا الأمر”.

وكان الفتى غرانت تومبسون يُجري اتصالات بـ”فيس تايم” في يوم إجازة من المدرسة، لكنه لم يرد، وبعد ذلك أضاف عددًا من الأصدقاء في مجموعة للمحادثة، أما المفاجأة فهي أن ”غرانت” أصبح قادرًا على سماع كل ما يدور حول هاتف الصديق الأول الذي لم يرد.

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