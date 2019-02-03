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شكرا لقرائتكم تنبيه من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف, تربة, المويه, رنية، ظلم، الخرمة، ميسان، بني سعد، والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر إلى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.
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