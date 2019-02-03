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شكرا لقرائتكم كراني يحذر من طقس اليومين المقبلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الإعلامي وخبير الأرصاد الجوية حسن كراني هطول أمطار على شرق العاصمة الرياض وجميع عواصم الخليج خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال كراني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “أبشروا يا عواصم الخليج، بعون الله سماء ممطرة، مع تواجد رعدي ورياح هابطة ” مضيفاً ” الانعدام وشبه الانعدام واردان .. والعلم لله”.
وطالب كراني بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الجميع لكافة الاحتمالات خاصةً الأماكن المفتوحة، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.
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